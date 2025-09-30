''விஜய் தட்டிக் கழித்து ஓடி விட முடியாது... தார்மீக பொறுப்பேற்க வேண்டும்'' - திருமாவளவன் ஆவேசம்!
உரிய நேரத்திற்கு வர வேண்டும். 7 மணி நேரம் காத்திருக்க வைப்பது கொடுமை. 11 மணியிலிருந்து இரவு 7 மணி வரை ஒரே இடத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரே இடத்தில் குவிந்திருந்தால் என்ன ஆகும்?
Published : September 30, 2025 at 7:50 PM IST
சென்னை: காவல் துறை தான் பொறுப்பு என்று சொல்லி விட்டு விஜய் தட்டிக் கழித்து ஓடிவிட முடியாது. தார்மீக பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
சென்னை, எழும்பூர் ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியம் அருகே இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் நேரில் சந்தித்து இன்று ஆதரவு தெரிவித்தார்.
இதன் பின்னர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும் போது, ''கரூர் பிரச்சனையை திசை திருப்ப, மடைமாற்றம் பாஜக முயற்சிக்கிறது. எனவே காங்கிரஸ் பேரியக்க தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் விடுகிறேன். இதில் அவர் தலையிட வேண்டும்.
தமிழ்நாடு அல்லாத பிற மாநிலங்களைச் சார்ந்த எம்.பிக்கள் கொண்ட குழு ஒன்றை நியமனம் செய்து கரூருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். உண்மை கண்டறியும் குழுவை நியமிக்க வேண்டும் என விசிக சார்பில் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். பாஜக செய்யக் கூடிய சதியை முறியடிக்க வேண்டுமென்றால், காங்கிரஸ் தலையிட வேண்டும்." என்றார்.
அப்போது செய்தியாளர்கள், மாநில அரசின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஆணையம் மீது நம்பிக்கை இல்லை. சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை எடுக்கின்றனரே என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு திருமாவளவன், ''சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை கூட இதை திசை திருப்பக் கூடிய செயல். இதை அரசியல் பிரச்சனையாக தேர்தல் வரை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என விரும்புவதாக தெரிகிறது. இது பெரும் துயரம். கொடும் துயரம். யாராலும் சகித்துக் கொள்ள முடியாத துயரம். ஆனால் இதை வைத்து அரசியல் செய்ய நினைப்பது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம்.
" விஜய் அவர்களின் கரூர் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளுக்கு விஜய் அவர்கள் தார்மீக பொறுப்பேற்க வேண்டும்"— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) September 30, 2025
இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில்... pic.twitter.com/hBD2oI0vIg
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். இனி போன்ற துயரங்கள் நடக்காமல் இருக்க வேண்டும். இதற்கு எந்த காரணங்களை சொன்னாலும் தவெக தலைவர் விஜய் தார்மீக அடிப்படையில் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
ஒரு கட்சியின் தலைவர் என்ற முறையில் தன்னைத் தேடி வரக்கூடிய மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை அவர் உணர வேண்டும். காவல் துறை தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என விஜய் தட்டிக் கழித்து ஓடிவிட முடியாது.
முன் கூட்டியே உரிய நேரத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருக்க வேண்டும். 7 மணி நேரம் காத்திருக்க வைத்தது கொடுமையானது. முற்பகல் 11 மணியிலிருந்து இரவு 7 மணி வரை ஒரே இடத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரே இடத்தில் குவிந்திருந்தால் என்ன ஆகும்? என தலைவர்கள் முன்கூட்டியே உணர வேண்டும்.
இனிமேல் காலதாமதமாக செல்லக் கூடாது என்ற படிப்பினையை எல்லா அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கும் இந்த துயரம் சம்பவம் தந்திருக்கிறது. விஜய் கூட இருப்பவர்கள் அதை பயன்படுத்தி தாமதம் ஏற்படுத்தி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது.
ஏற்கனவே அரசு கொடுத்த இடத்தில் தான் பிரச்சாரம் செய்ய இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரே இடத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் தேங்கி நின்றதால் இவ்வளவு பிரச்சனை. திட்டமிட்டு செய்தார்களா? என நான் சொல்ல மாட்டேன். எங்களை போன்ற பொது வாழ்க்கையில் உள்ளவர்கள் உரிய நேரத்தில், அறிவித்த நேரத்தில் போய் சேர வேண்டும். நாம் இதனை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்'' என்று திருமாவளவன் கூறினார்.