சென்னை விக்டோரியா அரங்கம் எப்போது திறக்கப்படும்? மேயர் பிரியா கொடுத்த அப்டேட்!

இந்த மாதம் 16 ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து மழைநீர் வடிகால்வாய் பணிகள் மற்றும் சாலை பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.

ஆசிரியர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலாவினை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
ஆசிரியர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலாவை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 12:34 PM IST

சென்னை: விக்டோரியா அரங்கம் இந்த மாதம் இறுதியில் திறக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் உள்ள பள்ளிகளில் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் 100% தேர்ச்சி வழங்கிய ஆசிரியர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலாவை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்வில் மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் முதற்கட்டமாக இன்றயை தினம் 184 ஆசிரியர்கள், வருகின்ற 8 ஆம் தேதி 91 பேர், 12 ஆம் தேதி 184 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 15 ஆம் தேதி 91 பேர் என மொத்தம் 550 ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா போக்குவரத்துக் கழகம் வாயிலாக 4 வாரங்களில் கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட உள்ளனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மேயர் பிரியா,"சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் உள்ள பள்ளிகளில் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்வுகளில் 100 % தேர்ச்சி பெற உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர்களை முதல்கட்டமாக கல்வி சுற்றுலா அனுப்பி இருக்கிறோம். அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் ஆசிரியர்கள் சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்பட உள்ளனர்" என தெரிவித்தார்.

விக்டோரியா அரங்கம் எப்போது திறக்கப்படும் என்ற கேள்விக்கு,"விக்டோரியா மஹாலை இந்த மாதம் இறுதியில் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். அந்த அரங்கத்தின் பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என தெரிவித்தார்.

சென்னையில் மழை நீர் வடிகால்வாய் பணிகள் எப்போது முடியும் என்ற கேள்விக்கு,"மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுமையாக முடிக்க அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம். இந்த மாதம் 16 ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து மழை நீர் வடிகால் பணிகள் மற்றும் சாலை பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இன்றயை தினத்தில் கூட (நேற்று) டிடிகே சாலையில் நடைபெற்று வரும் மழை நீர்வடிகால் பணிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அனைத்து பணிகளையும் துரிதமாக மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்று மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.

வீடுகளில் இருக்கும் பெரிய, பழைய பொருட்களை மாநகராட்சியே சேகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். வாரம் ஒரு நாள் இதனை சேகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். இந்த திட்டம் இப்போதுதான் தொடங்கப்பட்டுள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

