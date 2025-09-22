ETV Bharat / state

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் இழப்பீட்டு வட்டித் தொகை வழங்க வேண்டும் - பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு!

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் பற்றி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சிறப்பு தொகுப்பு வெளியிட்டது. இதையடுத்து அச்சங்குளம் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீட்டு தொகை வழங்கப்பட்டது.

ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 8:58 PM IST

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருகே உள்ள அச்சங்குளம் மாரியம்மாள் பட்டாசு ஆலை விபத்து தொடர்பான வழக்கில் பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவுப்படி இழப்பீடு வட்டித் தொகை வழங்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருகே உள்ள அச்சங்குளம் மாரியம்மாள் பட்டாசு ஆலையில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் 17 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 19 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தில் வெளியான செய்தியை அடுத்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவின் அடிப்படையில் கடந்த செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் நான்கு ஆண்டுகள் தாமதத்திற்கான வட்டித்தொகை வழங்கப்படவில்லை.

இந்த நிலையில் அச்சங்குளம் மாரியம்மாள் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்று, விருதுநகர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். அந்த மனுவில், ''நான்கு ஆண்டுகளுக்கான வட்டியினை ஆண்டுக்கு 12% வீதம் மேற்படி பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் பலியான மற்றும் காயமடைந்த தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக விருதுநகர் மாவட்ட சமூக ஆர்வலர் பீமாராவ் மற்றும் தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநில தலைவர் கருப்பையா ஆகியோர் கூட்டாக கூறுகையில், 'விருதுநகர் மாவட்டம், வெம்பக்கோட்டை அச்சங்குளம் கிராமத்தில் இயங்கி வந்த மாரியம்மாள் பட்டாசு ஆலையில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12 ம் தேதி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், உயிரிழந்த 17 பேர் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் மற்றும் காயம் அடைந்த 19 பேருக்கு ரூ.1 லட்சம் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியின் கீழ் இழப்பீட்டு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது.

மாரியம்மாள் பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்து குறித்து தானாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்த சென்னையில் உள்ள தென் மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாயம் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் மற்றும் காயமடைந்தவர்களுக்கு காயத்தின் தன்மைக்கேற்ப ரூ.15 லட்சம் வழங்க வேண்டுமென்று உத்தரவிட்டிருந்தது.

மேலும் பசுமை தீர்ப்பாயம் வழங்கிய உத்தரவில் தீர்ப்பு வெளியான ஒரு மாத காலத்திற்குள் இழப்பீட்டு தொகையை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும், தவறும்பட்சத்தில் ஆண்டுக்கு 12% வட்டியோடு இழப்பீட்டுத்தொகையை வழங்க வேண்டும் என்றும் கூறியது.

இந்நிலையில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் நடைபெற்று வந்த வழக்கில் அரசாணை எண் 880 ன் படி ரூ.5.67 கோடி நிதி ஒதுக்கி இருப்பதாக தீர்ப்பாயத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. மேலும், இழப்பீடு பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களின் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டு நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து இழப்பீட்டுத் தொகை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கான வட்டி வழங்கப்படவில்லை. ஆகவே, விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் இது தொடர்பாக முறையான விசாரணை நடத்தி கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கான வட்டியை ஆண்டுக்கு 12% வீதம் பட்டாசு வெடி விபத்தில் பலியான மற்றும் காயம் அடைந்த தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்றனர்.

இது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சமீபத்தில் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் குறித்து சிறப்பு தொகுப்பு வெளியிட்டிருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக தமிழக அரசு அச்சங்குளம் மாரியம்மன் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கான இழப்பீட்டு தொகையை வழங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

