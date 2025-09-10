ETV Bharat / state

''ராதாகிருஷ்ணன் என்ற பெயர் வைத்தது ஏன்?'' - துணை ஜனாதிபதியின் தாயார் நெகிழ்ச்சி விளக்கம்!

என்னுடைய கணவர், "உனது மகன் ஒரு நாள் ஜனாதிபதியாக வேண்டும் என்பதற்காக, இந்த பெயர் வைக்கிறாயா?'' என கேட்டார். ஆனால் 62 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எனது கணவர் சொன்னது போலவே உண்மையாகிவிட்டது.

பேட்டி அளித்த ஜானகி அம்மாள்
பேட்டி அளித்த ஜானகி அம்மாள் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 9:23 PM IST

திருப்பூர்: இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ''ராதாகிருஷ்ணன்'' என்கிற பெயர் வைத்தது ஏன்? என்பது குறித்து தாயார் ஜானகி அம்மாள் நெகிழ்ச்சி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் டெல்லி நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று (செப்டம்பர் 9) நடைபெற்றது. இதில், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் தமிழகத்தை சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிட்டார். எதிர்க்கட்சிகள் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் பி.சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிட்டார்.

நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் சேர்த்து, மொத்தம் 788 எம்பிக்கள் உள்ள நிலையில் 7 உறுப்பினர்கள் பதவி காலியாக இருப்பதால் 781 பேர் அதாவது மக்களவையில் 542 (1 இடம் காலி), மாநிலங்களவையில் 239 (6 காலியிடம்) பேர் மட்டுமே வாக்களிக்க தகுதி பெற்றனர். அதன்படி நடைபெற்ற வாக்கு பதிவு மாலை 5 மணிக்கு நிறைவு பெற்றதை தொடர்ந்து 6 மணிக்கு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.

இதன் முடிவில் மொத்தம் 452 வாக்குகள் பெற்ற சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றதாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பி.சி.மோடி அறிவித்தார். இந்தியா கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட சுதர்ஷன் ரெட்டிக்கு 300 வாக்குகள் மட்டுமே கிடைத்தன. மேலும் 15 வாக்குகள் செல்லாதவை என்று அறிவிக்கப்பட்டன.

இதையடுத்து நாட்டின் புதிய குடியரசு துணைத்தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வருகின்ற 12 ஆம் தேதி பதவியேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது தாயார் ஜானகி அம்மாள் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

இதுகுறித்து ஜானகி அம்மாள் கூறும்போது , "என்னுடைய மகன் பிறந்தபோது அப்போதைய ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் பதவியில் இருந்தார். அவர் ஒரு ஆசிரியர், நானும் ஒரு ஆசிரியர் என்பதால் அவரது நினைவாகவே எனது மகனுக்கு ''ராதாகிருஷ்ணன்'' என்கிற பெயரை வைத்தேன்.

அப்போது என்னுடைய கணவர், "உனது மகன் ஒரு நாள் ஜனாதிபதியாக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பெயர் வைக்கிறாயா?'' என, கேட்டார். ஆனால் 62 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, எனது கணவர் சொன்னது போலவே உண்மையாகிவிட்டது. இதற்காக பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி. ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணனின் பெயரை நினைத்தே இந்த பெயரை வைத்திருந்தாலும், அந்த பதவிக்கே வருவார் என்று நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை.

கடவுள் அருளால் என்னுடைய மகன் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இந்த நிலையை அடைந்துள்ளார். இதை நினைக்கையில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்." என்று குடியரசு துணை தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனின் தாயார் ஜானகி அம்மாள் மிகவும் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார்.

