ETV Bharat / state

இயற்கையிலேயே தலைமைப்பண்பு மிக்கவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் - நண்பர்கள் நெகிழ்ச்சி! - C P RADHAKRISHNAN

பாஜக ஆட்சியில் மட்டுமே தேசிய அரசியலில் தமிழகத்தை சேரந்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கிறது என பாஜக அகில இந்திய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் (@CPRGuv)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 9:29 AM IST

3 Min Read

கோயம்புத்தூர்: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (என்டிஏ) குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் உடனான நினைவுகளை அவரது பள்ளி, கல்லூரி நண்பர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளனர்.

குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் அண்மையில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால், அந்த பதவிக்கான தேர்தல், செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி நடைபெரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வேட்பாளராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநராக தற்போது பதவி வகித்து வரும் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பள்ளி காலம் முதல் தலைமை பண்புடன் இருந்து தற்போது குடியரசு துணைத்தலைவர் பதவிக்கு வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவரது நண்பர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

“தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர், அதிலும் கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்த ஒருவர், குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு வேட்பாளாராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது” என பாஜக அகில இந்திய மகளிர் அணி தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.

பாஜகவில் தமிழர்களுக்கு முக்கியத்துவதும்:

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுடன் பணியாற்றியதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நான் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு பாஜக மாநில மகளிர் அணி பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது, அவர் மாநில தலைவராக இருந்தார். அவர் மிகவும் எளிமையானவர்; அனைவரிடமும் அன்பு பாராட்டக்கூடியவர். மக்கள் பணி மற்றும் கட்சி பணிகளில் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் கொள்கைக்காக தீவிரமாக பணியாற்றுவார். ஒரு நல்ல மனிதருக்கு உயர்ந்த பொறுப்பை தருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தனது நண்பர் திருமணத்தில் கலந்துக்கொண்ட புகைப்படம்
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தனது நண்பர் திருமணத்தில் கலந்துக்கொண்ட புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு தேசிய அரசியலில் முக்கியத்துவம் பாஜகவில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், குடியரசு துணை தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் தமிழரான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார். தொடர்ந்து, இந்த பதவிக்கு 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில், திருச்சி சிவா களம் இறங்குவதாக தகவல் வெளியாவது குறித்து கேள்விக்கு, “வரட்டும் பார்த்துகொள்ளலாம்” என்றார்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அவரது சொந்த ஊரான திருப்பூரில் உள்ள உறவினர்கள், நண்பர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். சிறு வயது முதலே அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றி வந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், இந்த பதவிக்கு தகுதியானவர் என அவரது பள்ளி நண்பர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சிறுவயது முதலே தலைமைப்பண்பு:

இதுகுறித்து சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுடன் பள்ளியில் பயின்ற அவரது நண்பர் கிருஷ்ணசாமி கூறுகையில், “நானும், அவரும் பள்ளி கல்வி முதல் கல்லூரி வரை ஒன்றாக படித்தோம். என்னுடன் படித்தவர் துணை ஜனாதிபதியாக போகிறார். படிக்கும் போது, பள்ளியில் மாணவர் தலைவராக இருந்தார். அப்போது இருந்தே அவர் தலைமை பண்புடன் இருந்தார். மாணவர்களுக்கு எங்கு பிரச்சனை நடந்தாலும் முதலில் போராட்டக்களத்தில் இருப்பார். சிறுவயது முதலே தேசப்பற்று அதிகம் கொண்டவர்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நண்பர்களுடனான புகைப்படம்
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நண்பர்களுடனான புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசியலில் ஈடுபாடு:

தொடர்ந்து, கல்லுரி காலத்தில் ‘யூத் கிளப்’ ஆரம்பித்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினோம். எமர்ஜென்சி காலத்தில் ஜன சங்கம் துவங்கி பல்வேறு ரகசிய கூட்டங்களை நடத்தினோம். அரசியலில் ஈடுபாடு அதிகமானதால் தொழிலை விட்டுவிட்டு முழு நேரமாக அரசியலில் ஈடுபட்டார். நம்மால் மற்றவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்.

பாஜகவை வேரூன்ற உழைத்தவர்:

எதையும் தைரியமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர். விளையாட்டுத் துறையில் ஆர்வம் இல்லாவிட்டாலும் மற்றவர்களை விளையாட ஊக்கமளிப்பார். நாட்டிற்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட அவருக்கு, அதற்கான வாய்ப்பு தற்போது கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி. தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வேரூன்ற உழைத்தவர்களில் இவரும் ஒருவர்” என்றார்.

தொடர்ந்து, சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுடன் ஆரம்ப கல்வி முதல் கல்லூரி வரை ஒன்றாக படித்த சந்திரசேகர் என்பவர் கூறுகையில், “பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு வரை ஒன்றாக படித்தோம். தற்போது வரை நல்ல நண்பராக உள்ளோம். அவர் குடியரசு துணை தலைவர் பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எந்த உயரத்திர்கு சென்றாலும் அவருடைய பழக்கவழக்கம் ஒரே மாதிரி தான் உள்ளது.

50 ஆண்டுகளாக நண்பர்களாக பழகி வந்தாலும், தற்போதும் தங்களிடம் வாடா போடா என்றே பேச சொல்லுவார். வழக்கமாக பேசுவது போலவே எப்போதும் பேச வேண்டும்; அதுதான் உண்மையான நட்பு என்பார். மகிழ்ச்சியான நட்பு அன்று முதல் இன்று வரை இருக்கிறது. பள்ளி பருவத்தில் இரவு நேரத்தில் அவரது வீட்டிற்கு சென்று ஒன்றாக படிப்போம். அந்த நாட்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாட்கள், என்றும் மறக்க முடியாதது” என்று அவருடனான நினைவுகளை பகிர்ந்தார்.

கோயம்புத்தூர்: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (என்டிஏ) குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் உடனான நினைவுகளை அவரது பள்ளி, கல்லூரி நண்பர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளனர்.

குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் அண்மையில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால், அந்த பதவிக்கான தேர்தல், செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி நடைபெரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வேட்பாளராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநராக தற்போது பதவி வகித்து வரும் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பள்ளி காலம் முதல் தலைமை பண்புடன் இருந்து தற்போது குடியரசு துணைத்தலைவர் பதவிக்கு வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவரது நண்பர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

“தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர், அதிலும் கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்த ஒருவர், குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு வேட்பாளாராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது” என பாஜக அகில இந்திய மகளிர் அணி தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.

பாஜகவில் தமிழர்களுக்கு முக்கியத்துவதும்:

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுடன் பணியாற்றியதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நான் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு பாஜக மாநில மகளிர் அணி பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது, அவர் மாநில தலைவராக இருந்தார். அவர் மிகவும் எளிமையானவர்; அனைவரிடமும் அன்பு பாராட்டக்கூடியவர். மக்கள் பணி மற்றும் கட்சி பணிகளில் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் கொள்கைக்காக தீவிரமாக பணியாற்றுவார். ஒரு நல்ல மனிதருக்கு உயர்ந்த பொறுப்பை தருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தனது நண்பர் திருமணத்தில் கலந்துக்கொண்ட புகைப்படம்
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தனது நண்பர் திருமணத்தில் கலந்துக்கொண்ட புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு தேசிய அரசியலில் முக்கியத்துவம் பாஜகவில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், குடியரசு துணை தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் தமிழரான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார். தொடர்ந்து, இந்த பதவிக்கு 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில், திருச்சி சிவா களம் இறங்குவதாக தகவல் வெளியாவது குறித்து கேள்விக்கு, “வரட்டும் பார்த்துகொள்ளலாம்” என்றார்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அவரது சொந்த ஊரான திருப்பூரில் உள்ள உறவினர்கள், நண்பர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். சிறு வயது முதலே அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றி வந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், இந்த பதவிக்கு தகுதியானவர் என அவரது பள்ளி நண்பர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சிறுவயது முதலே தலைமைப்பண்பு:

இதுகுறித்து சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுடன் பள்ளியில் பயின்ற அவரது நண்பர் கிருஷ்ணசாமி கூறுகையில், “நானும், அவரும் பள்ளி கல்வி முதல் கல்லூரி வரை ஒன்றாக படித்தோம். என்னுடன் படித்தவர் துணை ஜனாதிபதியாக போகிறார். படிக்கும் போது, பள்ளியில் மாணவர் தலைவராக இருந்தார். அப்போது இருந்தே அவர் தலைமை பண்புடன் இருந்தார். மாணவர்களுக்கு எங்கு பிரச்சனை நடந்தாலும் முதலில் போராட்டக்களத்தில் இருப்பார். சிறுவயது முதலே தேசப்பற்று அதிகம் கொண்டவர்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நண்பர்களுடனான புகைப்படம்
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நண்பர்களுடனான புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசியலில் ஈடுபாடு:

தொடர்ந்து, கல்லுரி காலத்தில் ‘யூத் கிளப்’ ஆரம்பித்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினோம். எமர்ஜென்சி காலத்தில் ஜன சங்கம் துவங்கி பல்வேறு ரகசிய கூட்டங்களை நடத்தினோம். அரசியலில் ஈடுபாடு அதிகமானதால் தொழிலை விட்டுவிட்டு முழு நேரமாக அரசியலில் ஈடுபட்டார். நம்மால் மற்றவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்.

பாஜகவை வேரூன்ற உழைத்தவர்:

எதையும் தைரியமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர். விளையாட்டுத் துறையில் ஆர்வம் இல்லாவிட்டாலும் மற்றவர்களை விளையாட ஊக்கமளிப்பார். நாட்டிற்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட அவருக்கு, அதற்கான வாய்ப்பு தற்போது கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி. தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வேரூன்ற உழைத்தவர்களில் இவரும் ஒருவர்” என்றார்.

தொடர்ந்து, சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுடன் ஆரம்ப கல்வி முதல் கல்லூரி வரை ஒன்றாக படித்த சந்திரசேகர் என்பவர் கூறுகையில், “பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு வரை ஒன்றாக படித்தோம். தற்போது வரை நல்ல நண்பராக உள்ளோம். அவர் குடியரசு துணை தலைவர் பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எந்த உயரத்திர்கு சென்றாலும் அவருடைய பழக்கவழக்கம் ஒரே மாதிரி தான் உள்ளது.

50 ஆண்டுகளாக நண்பர்களாக பழகி வந்தாலும், தற்போதும் தங்களிடம் வாடா போடா என்றே பேச சொல்லுவார். வழக்கமாக பேசுவது போலவே எப்போதும் பேச வேண்டும்; அதுதான் உண்மையான நட்பு என்பார். மகிழ்ச்சியான நட்பு அன்று முதல் இன்று வரை இருக்கிறது. பள்ளி பருவத்தில் இரவு நேரத்தில் அவரது வீட்டிற்கு சென்று ஒன்றாக படிப்போம். அந்த நாட்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாட்கள், என்றும் மறக்க முடியாதது” என்று அவருடனான நினைவுகளை பகிர்ந்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சி பி ராதாகிருஷ்ணன்VICE PRESIDENT CANDIDATEவானதி சீனிவாசன்குடியரசு துணைத் தலைவர்C P RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.