வரும் தேர்தலில் 10.5% இட ஒதுக்கீடு குறித்து திமுகவிடம் 'டிமாண்ட்' வைக்க மாட்டேன் - வேல்முருகன்!

வெற்றியோ? தோல்வியோ? மக்களுக்கான போராட்டக் களத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் நடிகர் விஜய் செயல்பட வேண்டும் என வேல்முருகன் கூறினார்.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன்
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read

ஈரோடு: வன்னியர்களுக்கு 10.5% இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக வரும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் கட்டளையாக முன்வைக்க மாட்டேன் என்றும், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு செய்து இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் கூறினார்.

ஈரோட்டில் திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டத்திற்கான தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் பொறுப்பாளர்கள் நியமன ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வேல்முருகன் கலந்து கொண்டார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வேல்முருகன், ' தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி இடம்பெற்றுள்ள திமுக கூட்டணி எவ்வித சலசலப்பும் இன்றி வெற்றி கூட்டணியாக தொடர்கிறது. ஆனால், அதிமுக கூட்டணியில் ஏற்கெனவே பாஜக தலைமையிலான கூட்டணியில் இருந்த டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் வெளியேறியதுடன் அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகி செங்கோட்டையனின், கட்சிப் பதவியும் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிமுக கூட்டணியில் மிகப்பெரிய சலசலப்பு நிலவுகிறது.

செங்கோட்டையன் பின்னணியில் பாஜக இருக்கலாம். ஒன்றுபட்ட அதிமுகவாக இருக்க வேண்டும் என கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பாஜக வலியுறுத்தியது. அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி உடன்படவில்லை என்கிற செய்திகளும் எனக்கு கிடைத்துள்ளது.'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' முதலமைச்சர் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் வெற்றி பெற்று இருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகள், ஏற்கெனவே இருந்த நிறுவனங்கள்தான் இங்கு முதலீடு செய்கிறது என கூறுகின்றனர். ஏற்கெனவே இருந்த நிறுவனங்களாக இருந்தாலும், கூடுதலாக 2,000 கோடி ரூபாய் வரை தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய முதல்வரின் சுற்றுப்பயணம் அமைந்துள்ளது. இதனால் தமிழ்நாட்டில் பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் கிரகணம் பிடித்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் - நயினார் நாகேந்திரன் ஆவேசம்!

விஜய்க்கு அறிவுரை

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜயின் கூட்டத்திற்கு கூட்டம் கூடுவது என்பது இயல்பான ஒன்று. உதாரணத்திற்கு ஆந்திராவில் நடிகர் சிரஞ்சீவி கட்சி தொடங்கிய போது 25 லட்சம் பேர் திரண்டனர். இப்போது அந்தக் கட்சி நீடித்து நிலைபெற்று மக்களுடன் பணியாற்றவில்லை. இதே போல தமிழகத்தில் நடிகர் சிவாஜி கணேசனுக்கு ஏராளமான மக்கள் கூடினார்கள். ஆனால், அவர் கட்சி நீடித்து நிலைபெற்று ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வரவில்லை. இதே போல உலகநாயகன் கமலஹாசனும் கட்சி தொடங்கிய போது இதே நிலைதான் நிகழ்ந்தது. எனவே கட்சி தொடங்குபவர்கள் வெற்றியோ? தோல்வியோ? மக்களுக்கான போராட்டக் களத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் நடிகர் விஜய் செயல்பட வேண்டும் என எனது விருப்பம்.

தமிழ்நாட்டில் கொலை, கொள்ளை சம்பவத்தில் பெரும்பாலும் வடஇந்தியர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதனால் வடஇந்தியாவில் இருந்து இங்கு வரக்கூடியவர்களிடம் குற்றப்பின்னணி உள்ளதா? என கண்காணித்து முறைப்படுத்த மாநில எல்லை கோடு அனுமதி என்ற புதிய நடைமுறையை அமல்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் ஈரோடு, நாமக்கல், கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தமிழகத்தை சாராத வடஇந்தியர்கள் செய்கின்ற குற்ற நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும், கண்காணிக்க முடியும்.

வரும் தேர்தலில் வன்னியர்களுக்கு 10.5% இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக திமுக கூட்டணியில் கட்டளையாக முன்வைக்க மாட்டேன். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு செய்து இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும். மத்திய அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால், மாநில அரசிடம் போதுமான மனித வளம் இருப்பதால் 3 மாதத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு செய்ய முடியும். எனவே மாநில அரசே இதனை செய்ய வேண்டும்.'' என வேல்முருகன் கூறினார்.

