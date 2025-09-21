ETV Bharat / state

எருதுகட்டு விழாவில் இரு கிராமத்து இளைஞர்களுக்கு இடையே வெடித்த மோதல்; 11 பேர் கைது

எருதுகட்டு விழாவில் இரண்டு கிராம இளைஞர்களுக்கு இடையே எழுந்த வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறிய நிலையில், தாக்குதல் நடத்திய 11 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 12:08 PM IST

1 Min Read
வேலூர்: எருதுகட்டு விழாவில் இரண்டு கிராமங்களை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பாக 11 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

அணைக்கட்டு தாலுக்காவில் சுமார் 20 -க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த தாலுகாவில் உள்ள கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டாடும் பரம்பரிய விழா எருதுகட்டு திருவிழாவாகும். ஆண்டுதோறும் செங்காடு கிராமத்தில் சிறப்பாக நடைபெறும் இத்திருவிழாவானது இந்த ஆண்டு நேற்று முன்தினம் (செப்.19) நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் சுற்றுவட்டார கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்ட நிலையில் அல்லேரி மலை மற்றும் செங்காடு கிராம இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் திடீரென வாக்குவாதம் எழுந்துள்ளது. அதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் ஏற்படவே, பெரியர்கள் சண்டையை கலைத்துவிட இளைஞர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து சென்றனர்.

இதனை தொடர்ச்சியாக அன்று இரவே செங்காடு கிராம இளைஞர்கள் அல்லேரி மலை கிராமத்தை சேர்ந்த இளைஞர்களை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் ஆத்திரமடைந்த அல்லேரி மலை கிராம இளைஞர்கள் அடுத்த நாள் (செப்.20) காலையில் கும்பலாக பயங்கர ஆயுதங்களுடன் செங்காடு கிராமத்திற்குள் நுழைந்து, சிலரின் வீடுகளை உடைத்து சேதப்படுத்திவிட்டு அங்கிருந்த மக்களை தாக்கிவிட்டு சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. தாக்குதலுக்குள்ளானவர்கள் கைகள், கால்கள் மற்றும் தலையில் பலந்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: வந்தே பாரத் ரயில் அடுத்தடுத்து 3 இடங்களில் என்ஜின் கோளாறு; 4 மணி நேரம் அவதிக்குள்ளான பயணிகள்!

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த வேப்பங்குப்பம் போலீசார் இருதரப்புக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதவு செய்து இரு தரப்பிலும் தாக்குதல் நடத்தியவர்களை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், செங்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த சுந்தரேசன், ராமசாமி, ரஞ்சித், அசோக், மோகன், பிரபு, தனவேல், சிவக்குமார், ஜெய்சங்கர், சுரேஷ், சாமிநாதன் ஆகிய 11 பேரை கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அணைக்கட்டு எருதுகட்டும் விழாவேலூர்CRIMEVELLORE YOUNGTERS FIGHTVELLORE VILLAGE YOUNGTERS FIGHT

