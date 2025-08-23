ETV Bharat / state

வேலூரில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை... வீடு மற்றும் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்த தண்ணீர் - மக்கள் அவதி! - VELLORE RAIN

காட்பாடி அருகே சுமார் 50 ஏக்கர் பரப்பளவில், அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் மற்றும் வேர்க்கடலை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன.

வீட்டுக்குள் மழைநீர் புகுந்துள்ள காட்சி
வீட்டுக்குள் புகுந்த மழை நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 23, 2025 at 4:07 PM IST

வேலூர்: காட்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விடிய விடிய பெய்த கனமழை காரணமாக, குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் விளைநிலங்களுக்கு மழைநீர் புகுந்தது. இதனால், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், தருமபுரி, ஈரோடு, சேலம், மதுரை, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இரவு 10 மணி வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக நேற்று (ஆக.22) வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது.

கொட்டித் தீர்த்த கனமழை

அந்த வகையில், கடந்த 2 நாட்களாக வெயில் கொளுத்திய வேலூரில், நேற்று இரவு 8 மணி முதல் மிதமான மழை பெய்ய தொடங்கியது. மேலும், நள்ளிரவில் ஆரம்பித்த கனமழை விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால் பொன்னை, வள்ளிமலை உள்ளிட்ட பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்டத்தில் மொத்தமாக 696.30 மி.மீட்டரும், அதிகபட்சமாக பொன்னை பகுதியில் 82 மி.மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீர்

இதனால், பொன்னை பெரிய ஏரி நிரம்பி, நேரடியாக குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நீர் புகுந்தது. மேலும், வீடுகள் மற்றும் சாலைகள் முழுவதும் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், உள்ளூர் நிர்வாகம் மற்றும் வருவாய் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று நிலைமையை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படாததே இதற்கு காரணம் என குற்றஞ்சாட்டிய மக்கள், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பொதுமக்கள் வேதனை

வீடு மற்றும் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்த மழை நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பேசிய அப் பகுதி மக்கள், கால்வாய்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக தூர்வாரப்படவில்லை. ஒவ்வொரு மழைக்கும் நாங்கள் இப்படி தண்ணீரில் மிதக்க வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது. இதனால் குழந்தைகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கடுமையாக அவதிப்படுகிறார்கள் என குற்றம் சாட்டினர்.

அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. கால்வாயை தூர் வாரியிருந்தால், இவ்வளவு தண்ணீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்திருக்காது. உடனடியாக தண்ணீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நீண்டகால தீர்வாக வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்த அவர்கள், நாங்கள் சொந்தமாகவே மழை நீரை வெளியேற்றி வருகிறோம். எங்களுக்கு உதவ கூட யாரும் வரவில்லை, என வேதனை தெரிவித்தனர்.

நெற்பயிர் நீரில் மூழ்கி நாசம்

மழை நீரில் மூழ்கியுள்ள நெற்பயிர்கள்
மழை நீரில் மூழ்கியுள்ள நெற்பயிர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கனமழை காரணமாக, பொன்னை அணைக்கட்டு பகுதியை ஒட்டி பாயும் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், வள்ளிமலை, பொன்னை, எருக்கம்பட்டு உள்ளிட்ட பத்து கிராமங்களின் பாசன நிலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் மற்றும் வேர்க்கடலை நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன.

ஒரே இரவில் நாசமாகிவிட்டதே...

மழை நீரில் மூழ்கியுள்ள வேர்க்கடலை பயிர்கள்
மழை நீரில் மூழ்கியுள்ள வேர்க்கடலை பயிர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கூறுகையில், ஒரு குடும்ப உறுப்பினரை போல பராமரித்து வளர்த்த நெற்பயிர்கள், வேர்க்கடலை பயிர்கள் அனைத்தும் ஒரே இரவில் நீரில் மூழ்கி நாசமாகிவிட்டன. எங்கள் உழைப்பின் பலன் முழுவதும் வீணாகிவிட்டது. ஆகையால், உடனடியாக வருவாய் துறை ஆய்வு செய்து, நிவாரணம் வழங்க வேண்டும், என வலியுறுத்தினர்.

பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் சேதங்களை விரைந்து கணக்கிட்டு தேவையான உதவிகளை வழங்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், “பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உடனடி ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது. சேதம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டவுடன், அரசின் விதிமுறைகளின்படி இழப்பீடு வழங்கப்படும்,” என வருவாய் துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர்.

