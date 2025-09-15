My Dear CM என்ற விஜய் பேச்சு ஆரோக்கியமான அரசியல் அல்ல! எம்பி கதிர் ஆனந்த் விமர்சனம்!
முதலமைச்சரை தவெக தலைவர் விஜய் விமர்சிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என வேலூர் எம்பி கதிர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2025 at 2:48 PM IST
வேலூர்: தவெக தலைவர் விஜய், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை விமர்சனம், கேலி, கிண்டல் செய்வது தமிழ்நாட்டில் ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு வழிவகுக்காது என எம்பி கதிர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
பேரறிஞர் அண்ணாவின் 117-வது பிறந்தநாளையொட்டி, வேலூர் காட்பாடியை அடுத்த சித்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு, நாடாளுமன்ற வேலூர் தொகுதி உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார்.
பின்னர், எம்பி கதிர் ஆனந்த் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது தவெக தலைவர் விஜய், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை முதலில் uncle என்றும் தற்போது My Dear CM என கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, "ஒரு முதலமைச்சரை இவ்வாறு விமர்சிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. இதுபோன்று விமர்சனம், கேலி, கிண்டல் செய்வது தமிழ்நாட்டில் ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு வழிவகுக்காது. இது கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கது" என்று கதிர் ஆனந்த் பதிலளித்தார்.
முன்னதாக, காட்பாடியில் மேற்கோள்ளப்படும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் குறித்து பேசிய எம்.பி கதிர் ஆனந்த், “காட்பாடி பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், புதிய மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகளுக்கு மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்துள்ளோம். இதில், ஒப்பந்ததாரர் சில காரணங்களால் பணியை நிறுத்தியிருந்தார். தற்போது மீண்டும் பணியை தொடங்கும் வகையில் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில மாதங்களில் மேம்பால பணிகள் தொடங்கும்” என்றார்.
மேலும், "லத்தேரி – ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே பகுதியில் 11 கிராமங்களில் சுரங்கப் பாதைகள் அமைக்க மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு 30 கோரிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதற்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்” என்று கதிர் ஆனந்த் பதிலளித்தார்.
தவெக-வின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு கடந்த 21 ஆம் தேதி மதுரையில் நடைபெற்றது. இதில் பேசிய அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், பிரதமர் மோடியை 'மிஸ்டர்' மோடி என்றும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை 'அங்கிள்' என்றும் அழைத்தார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் ‘உங்க விஜய்... நான் வரேன்’ என்ற தலைப்பில், கடந்த 13 ஆம் தேதி திருச்சி மற்றும் அரியலூரில் தனது முதல் தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கினார். இதில், அரியலூரில் பேசிய விஜய், CM Sir என சொல்லும் போது, ‘வேண்டாம் வேண்டாம்... அவர்களுக்கு ஆசையாகவும், பாசமாகவும் அழைத்தால் பிடிக்கவில்லை’ எனக் கூறி My Dear CM என அழைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. விஜயின் இந்த பேச்சுக்கும் பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.