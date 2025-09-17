''தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு.. கட்டியெழுந்த சாராய சாம்ராஜ்யம்'' - வேலூர் இப்ராஹிம் குற்றச்சாட்டு!
Published : September 17, 2025 at 9:42 PM IST
வேலூர்: தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு அடைந்து, சாராய சாம்ராஜ்யம் கட்டியெழுந்துள்ளது என்று பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், சத்துவாச்சேரியில் ஸ்ரீ கெங்கையம்மன் கோயில் அருகே பாஜக சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்தநாள் விழா கூட்டம் இன்று (செப்டம்பர் 17) மாலை நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு பாஜக வேலூர் மாவட்ட முன்னாள் தலைவர் மனோகரன் தலைமை தாங்கினார். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
மேலும் பிரதமர் பிறந்த நாளை ஒட்டி கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது. பிறகு, பொது மக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், பெண்களுக்கு சேலை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் பாஜகவை சேர்ந்த வேலூர் மாநகராட்சி கவுன்சிலர் சுமதி மற்றும் பா.ஜ.க நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதன் பிறகு பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும் போது, '' பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு ஆன்மீகவாதி. இவர் கடந்த காலங்களில் யாரும் செய்யாத சாதனைகளை செய்து வருகிறார். ஆன்மீக நம்பிக்கை இல்லாத, கடவுள் மறுப்பு கொள்கை கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறியுள்ளது.
சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடாகியுள்ளது. சாராய சாம்ராஜ்யம் இங்கு கட்டியெழுந்துள்ளது. வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வீழ்ச்சி அடையும். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்பார். விஜய் எதற்காக பாஜகவை விமர்சிக்கிறார்? அவருக்கு என்ன கொள்கை இருக்கிறது? தனக்கென கொள்கையே இல்லை.
கோமாளி போல் நடந்து கொள்கிறார். விஜய் திமுகவின் 'பி டீம்' என்ற பெயரை நாங்கள் வைக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் திமுக கூறும் கருத்துகளை அவர் பிரதிபலிக்கிறார். அவர் உண்மையில் தலைவராக இருக்க விரும்புகிறார் என்றால் பாஜகவுடன் கொள்கை ரீதியான நேரடி கலந்துரையாடலுக்கு தயாரா?
விஜய் தேச விரோத கருத்துக்கள் பேசுகிறார். இளைஞர்களை வன்முறைக்கு தூண்டுகிறார் என்றால், அவரது எதிர்காலம் பூஜ்ஜியமாகி விடும்.
கமல்ஹாசனுக்கு ஏற்பட்ட நிலை தான் விஜய்க்கும் நேரிடும். தற்போதைய கருத்துக் கணிப்புகளின் படி த.வெ.க 6 முதல் 8% வாக்குகள் பெற வாய்ப்புள்ளது.
இது தான் விஜய்யின் முதல் தேர்தல். அதே நேரத்தில் கடைசி தேர்தலாகவும் இருக்கும். பால், அரிசி உள்பட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மீதான வரி குறைப்பால் மக்கள் நன்மை அடைவார்கள். விவசாயிகள் மற்றும் தொழில் துறையினர் பெரும் பயனடைவார்கள். பொருட்களின் உற்பத்தி கூடும். இது ஒரு மாபெரும் வரி சீர்திருத்தப் புரட்சி" என்று வேலூர் இப்ராஹிம் கூறினார்.