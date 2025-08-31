வேலூர்: அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் மருத்துவர்களே இல்லை என நோயாளியின் உறவினர் வெளியிட்ட வீடியோ அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை நல்லூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் உதயகுமார் (35). தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் இவர், நேற்று (ஆக.30) இரவு வழக்கம்போல் வேலையை முடித்துவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், ராணிப்பேட்டையில் இருந்து தனது வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்த உதயகுமார் நாகலேரி அருகே வந்த போது, ஆற்காடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த நெல் கதிர் அறுக்கும் இயந்திரம் மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
எதிர்பாரதவிதமாக நடந்த இந்த விபத்தில், உதயகுமாரின் முகம் முழுவதுமாக சிதைந்துள்ளது. அவரை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள், சிகிச்சைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். நேற்று இரவு 9 மணிக்கு அழைத்து வரப்பட்ட உதயகுமாருக்கு, மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அவசர சிகிச்சை பிரிவில் போதிய மருத்துவர்கள் இல்லை என்றும், அசுத்தமாக இருப்பதாகவும் உதயகுமாரின் உறவினர் ஒருவர் வார்டின் உள்ளே இருந்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “மருத்துவமனைக்கு இரவு 9 மணிக்கு வந்தோம். நள்ளிரவு 1 மணி வரை முறையான சிகிச்சை அளிக்கவில்லை. குறிப்பாக, ICU பிரிவில் போதிய மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் என யாரும் இல்லை.
மேலும், அவசர சிகிச்சை பிரிவு தூய்மையாக இல்லாத காரணத்தால், நோயாளிகள் மீது ஈக்கள் மொய்த்தது. இதுகுறித்து கேட்க மருத்துவமனையை அணுகிய போது, முறையான பதிலும் அளிக்கவில்லை. சுமார் 3 மணி நேரம் கவனிப்பார் இன்றி இருந்தோம்” என அந்த வீடியோவில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக மருத்துவமனை நிர்வாகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “நோயாளி உதயகுமாருக்கு முகம் முழுவதும் சிதைந்து இருந்ததால், அவருக்கு உயர் மேல் சிகிச்சை தேவைப்பட்டது. எனவே, அவரை சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப முடிவு செய்தோம். ஆம்புலன்ஸுக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது. மேலும், அவர் அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு வந்த உடனேயே முறையான முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, ஆக்சிஜன் குழாய்களையும் பொருத்தினோம்.
தொடர்ந்து, உதயகுமார் MD - ICU வார்டிற்கு மாற்றப்பட்டார். இதற்கிடையே, ஆம்புலன்ஸ் வர தாமதமானதால் நோயாளியின் உறவினர் இதுபோன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, உதயகுமார் இருந்த வார்டு அவசர சிகிச்சை பிரிவின் அறைக்கு அருகிலேயே இருந்ததால், அங்கு மருத்துவர்கள் எப்போதும் இருப்பார்கள்” என்று தெரிவித்தனர்.
மேலும், “உதயகுமாரின் உறவினர்களுக்கு சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைக்கு செல்ல விருப்பம் இல்லாததால், அவரை வேலூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்” எனவும் மருத்துவமனை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.