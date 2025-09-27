இப்படியா மரணம் வரணும்.. குளவி கொட்டி உயிரிழந்த விவசாயி - வேலூரில் சோகம்!
குளவி கொட்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நபருக்கு எங்களால் முடிந்த அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்தோம். இருந்தும் அவரை காப்பாற்ற இயலவில்லை என மருத்துவர் தெரிவித்தார்.
Published : September 27, 2025 at 2:13 PM IST
ராணிப்பேட்டை: குளவி கொட்டியதில் விவசாயி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை அருகே உள்ள தட்டச்சேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மூர்த்தி (46). குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக மனைவியை பிரிந்து தனியாக வசித்து வந்த இவர், விவசாயப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த 24 ஆம் தேதி தனது விவசாய நிலத்தில் மூர்த்தி வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது விவசாயி மூர்த்தியை சூழ்ந்த குளவிகள் திடீரென தாக்கின. குளவிகள் கொட்டியதில் காயமடைந்த மூர்த்தி அந்த இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளார். அதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள், அவரை உடனடியாக மீட்டு செய்யாறு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.
ஆனால், அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்த காரணத்தால் மேல்சிகிச்சைகாக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை அழைத்துச் செல்ல மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். அதனடிப்படையில், கடந்த 3 நாட்களாக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த மூர்த்தி, சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (செப்.27) காலை உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த வாழைப்பந்தல் காவல் துறையினர், மூர்த்தியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் மருத்துவர் ஒருவர் கூறுகையில், “விவசாயி மூர்த்தியை மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் போதே, உடலின் பல இடங்களில் பலத்த வீக்கம், அலர்ஜி மற்றும் சுவாசக் கோளாறு இருந்தது. இது மிகவும் கடுமையான ஹைபர்-அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் (anaphylactic shock) போலத் தோன்றியது. ஆகையால், அவரை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்து தீவிர சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. ஆனாலும், மூர்த்தியின் உடல் சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை. எங்களால் முடிந்த அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்தோம். இருந்தும் அவரை காப்பாற்ற இயலவில்லை” எனத் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பின் அவரது உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அப்போது மூர்த்தியின் உடலைக் கண்ட அவரது உறவினர்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுந்த சம்பவம் மருத்துவமனைக்கு வந்த அனைவரையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.