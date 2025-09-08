ETV Bharat / state

'ஒரே மாதத்தில் ரூ.1.14 கோடி அரசுக்கு வருவாய் – அதிரடி காட்டும் கிறிஸ்டியன் பேட்டை சோதனைச் சாவடி!

அரசுக்கு வரி செலுத்தாமல் இயக்கப்பட்ட 4 பிற மாநில வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அதேபோல் 38 பிற மாநில ஆம்னி பேருந்துகளிடம் இருந்து 9.20 லட்சம் ரூபாய் வரி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அபராதம் வசூலிக்கும் போலீசார்
அபராதம் வசூலிக்கும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 4:23 PM IST

1 Min Read

வேலூர்: விதிமுறைகள் மீறலுக்கான அபராதம், வரி ஆகியவற்றின் மூலம் ஒரே மாதத்தில் மட்டும் ரூ.1.14 கோடி தமிழக அரசுக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ள நிலையில் கிறிஸ்டியன் பேட்டை சோதனைச்சாவடி பேசுபொருளாக மாறி இருக்கிறது.

தமிழ்நாடு – ஆந்திரா எல்லைப்பகுதி எப்போதும் வாகன நெரிசலால் பரபரப்பாக இருக்கும். குறிப்பாக காட்பாடி அருகே உள்ள கிறிஸ்டியன் பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் தினமும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் இரு மாநிலங்களுக்கிடையே ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றன. இந்த சூழலில் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் நடத்தி வரும் துரித சோதனை, அரசுக்கு கணிசமான வருவாய் சேர்த்ததோடு விதிமுறைகளை மீறி இயங்கும் வாகன உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணி அடித்திருக்கிறது.

அந்தவகையில், கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் நடந்த சோதனைகளில் 573 வாகனங்களில் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் அபராதம் மற்றும் வரி வசூலிக்கப்பட்டு, அரசுக்கு ஒரே மாதத்தில் ரூ.1.14 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. இதில் வீதியை மீறிய வாகனங்களில் மட்டும் 14 லட்சம் அபராதம் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அரசுக்கு வரி செலுத்தாமல் இயக்கப்பட்ட 4 பிற மாநில வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அதேபோல் 38 பிற மாநில ஆம்னி பேருந்துகளிடம் இருந்து 9.20 லட்சம் ரூபாய் வரி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை எல்லாம் போக்குவரத்து துறை எவ்வளவு தீவிரமாக கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதற்கே சாட்சியாக உள்ளதாகவே கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து சோதனை சாவடியில் பணிபுரியும் ஆய்வாளர் கூறும்போது, “போக்குவரத்து ஆணையரின் உத்தரவின்படி அதிக பாரம் ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள், வரி செலுத்தாமல் இயக்கப்படும் பேருந்துகள், வாகனங்களைத் துல்லியமாக கண்டறிந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். விதிகளை பின்பற்றினால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாகவும், அரசுக்கு வருவாய் நிலையாகவும் இருக்கும்'' என்று குறிப்பிட்டார்.

இதையும் படிங்க: சென்னை திரும்பிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் - ரூ.15,000 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டதாக பெருமிதம்

இந்த சோதனைச் சாவடி வழியாக அடிக்கடி செல்லும் பொதுமக்கள் கூறும்போது, "இந்த சோதனை சாவடி வழியாக முன்பு சட்டவிரோதமாக இயங்கும் பேருந்துகள், அதிக சுமை ஏற்றி செல்லும் லாரிகள் சென்று வந்தன. இப்போது சோதனைகள் அதிகமாக இருப்பதால் போக்குவரத்து ஒழுங்காகியுள்ளது. அரசுக்கும் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் இந்த சோதனை தொடர்ச்சியாக நடந்தால் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும். விபத்துக்கள் குறையும் என்பதோடு அரசுக்கும் வருவாய் பெருகும். அதுமட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களின் பயண பாதுகாப்பும் மேம்படும். மொத்தத்தில் வேலூரின் எல்லை பகுதிகளில் நடக்கும் இந்த வாகன சோதனைகள் சாலைகளுக்கு ஒழுங்கையும், அரசுக்கு வருவாயையும், மக்களுக்கு நிம்மதியையும் அளிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது" என்று கூறினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கிறிஸ்டியன் பேட்டை சோதனை சாவடிரூ 1 கோடியே 14 லட்சம் வருவாய்RS 1 CRORE AND 14 LAKH REVENUEVELLORE CHRISTIAN PETTAICHRISTIAN PETTAI CHECK POST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.