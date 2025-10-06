கரூர் விவகாரத்தில் 3 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! தமிழர் முன்னேற்ற படை தலைவர் வீரலட்சுமி!

ETV Bharat / state

சென்னை: கரூர் கூட்டநெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், விசாரணைக்கு இடையூறாக சிலர் அவதூறு கருத்துகளை பரப்பி வருவதாகவும், அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழர் முன்னேற்றப் படை தலைவர் வீரலட்சுமி சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வீரலட்சுமி, ”கரூரில் தனி மனிதரால் 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதற்காக சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இறந்தவர்களுக்கு நீதி கிடைக்காத வகையில் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறுகளை பரப்பி வருகின்றனர்.

ஹரி நாடார், சவுக்கு சங்கர், நேதாஜி மக்கள் கட்சியை சேர்ந்த வரதராஜன் ஆகிய மூன்று பேர் தொடர்ச்சியாக அடிப்படை ஆதாரம் இல்லாமலும், நீதித்துறை குறித்தும் அவதூறு பரப்பும் வகையில் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இவர்கள் மூன்று பேர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளேன்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: பீகாரில் 2 கட்டங்களாக சட்டப் பேரவை தேர்தல்! நவம்பர் 6, 11-ல் வாக்குப்பதிவு!

மேலும் பேசிய தமிழர் முன்னேற்றப் படை தலைவர் வீரலட்சுமி, “சவுக்கு சங்கர் பணம் வாங்கி விட்டு இழிவாக பேசி வருவதாகவும், நீதிபதியை வரதராஜன் அவதூறாக பேசி வருகிறார். இவர்கள் மூன்று பேரையும் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து, நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என புகாரில் தெரிவித்துள்ளேன்.

கரூரில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு காரணமாக இருந்த மாவட்டச் செயலாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்தை தேடி வருகின்றனர். நடிகர் விஜய் மீதும் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள்.

இதையும் படிங்க: ஜாய் கிரிசில்டா குற்றச்சாட்டை ரங்கராஜ் ஆதாரங்களுடன் மறுக்க முடியுமா? - உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி!

விஜய் ரசிகர்களுக்கு பெண் கொடுக்க வேண்டாம், பெண் எடுக்கவும் வேண்டாம். அது தான் நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் தண்டனை, விஜய் ரசிகர்களுக்கு பெண் கொடுத்தால் சிகரெட் பிடிப்பது உள்ளிட்ட பல செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் ஹேமமாலினி தலைமையிலான குழு கரூர் வந்து சென்றுள்ளது. அவர்களுக்கு நமது வலி புரியுமா?” என்றும் வீரலட்சுமி கேள்வி எழுப்பினார்.

