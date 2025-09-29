ETV Bharat / state

'கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்ததற்கு விஜய் தான் முழு காரணம்' - தமிழர் முன்னேற்ற படை தலைவர் வீரலட்சுமி ஆவேசம்!

காலை 11.30 மணிக்கு வருவதாக கூறிவிட்டு இரவு 7.40 மணிக்கு வருகிறார். இந்த காலதாமதத்தால் கூட்டம் அதிகரித்தது. தனது பாதுகாப்பிற்காக துபாய் பவுன்சர்களையும், துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசாரையும் வைத்துள்ளார். பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை பற்றி கவலைப்படவில்லை.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த வீரலட்சுமி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த வீரலட்சுமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 29, 2025 at 5:26 PM IST

சென்னை: கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்ததற்கு விஜய் தான் முழு காரணம் என்று தமிழர் முன்னேற்ற படை தலைவர் வீரலட்சுமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழர் முன்னேற்ற படை தலைவர் வீரலட்சுமி சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகத்தில் பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீது புகார் அளித்தார். இதன் பிறகு வெளியே வந்த வீரலட்சுமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் வீரலட்சுமி கூறுகையில், ''யூடியூபர் சங்கர் யார் அதிக பணம் தருகிறார்களோ? அதை வாங்கிக் கொண்டு மற்றவர்களை பற்றி விமர்சனம் செய்து வருகிறார். அவர் நேர்மையாக வாழாமலும், தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாமலும் இருந்து வருகிறார்.

சவுக்கு சங்கர் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் பணிபுரிந்த போது அங்கிருக்கும் தகவலை திரட்டி அதனை வெளி ஆட்களுக்கு கொடுத்து பணம் பெற்று கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பில் நிலம் வாங்கி வைத்துள்ளார்.

மேலும், சென்னை தியாகராய நகரிலும் 10 கோடி மதிப்புடைய சொத்துக்களை வாங்கி உள்ளார். இது தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகளிடம் கொடுத்துள்ளோம். இதன் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கரூரில் நிகழ்ந்த துயரச் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்ததற்கு நடிகர் விஜய் மட்டுமே முழு காரணம். அவர் தனது அரசியல் கட்சிக்காக வாரத்தில் ஒரு நாள் சனிக்கிழமையில் மட்டும் பிரச்சாரம் செய்கிறார்.

கிராமப்புறங்களில் சனிக்கிழமை சந்தை கூடும் நாள் என்பதால் அன்றைய தினம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு திட்டமிட்டு அந்த நாளை தேர்வு செய்துள்ளார்.

சந்தை நடைபெறும் இடத்தில் கூட்டம் நடத்த காவல் துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஆனால், அங்கு போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை. ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது கட்சியின் கடமை. ஆனால், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தன்னுடைய தொண்டர் படையையோ அல்லது பாதுகாப்பு படையையோ முறையாக பயன்படுத்தவில்லை.

கூட்டத்திற்கு காலை 11.30 மணிக்கு வருவதாக கூறிவிட்டு இரவு 7.40 மணிக்கு வருகிறார். இந்த காலதாமதத்தால் தான் கூட்டம் அதிகரித்தது. அவர் தனது பாதுகாப்பிற்காக துபாய் பவுன்சர்களையும், துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசாரையும் வைத்துள்ளார். ஆனால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை பற்றி அவர் கவலைப்படவில்லை.

எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் கூட்டம் நடத்தும் போது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இது போன்ற சம்பவங்கள் இனிமேலும் நடக்காமல் இருக்க, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இனிமேல் கூட்டம் நடத்த அனுமதி அளிக்கக் கூடாது.

விஜய் கட்சியின் மாநில, மாவட்ட மற்றும் ஒன்றிய நிர்வாகிகள், பொறுப்பாளர்களை கைது செய்ய வேண்டும். பொதுமக்கள் ரசிகர்கள் சாலையில் நின்று காத்திருந்த போது கேரவன் இருட்டில் என்ன செய்து கொண்டு இருந்தார் விஜய்?

இதையும் படிங்க: ''கரூர் சம்பவம் திட்டமிட்ட சதி... 6 மாதத்தில் தண்டனை கிடைக்கும்'' - மன்சூர் அலிகான் பரபரப்பு பேட்டி!

உயர்தர போதை பொருள் பயன்படுத்துவோர் இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்தால் எப்படி பயந்து ஓடுவார்களோ? அது போன்று விஜய் நடந்து கொண்டார். அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடி வந்து விடலாம் என்கிற அச்சத்தில் அவர் வந்தது போல் தான் இருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேலும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும்.'' என்று வீரலட்சுமி கூறினார்.

