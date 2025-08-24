தூத்துக்குடி: குடியரது துணைத் தலைவராக இருந்த ஜகதீப் தன்கரை அச்சுறுத்தி பணி விலக வைத்து, அவரை வீட்டு காவலில் சிறை வைத்துள்ளனர் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தூத்துக்குடியில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர்,” இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி இன்று சென்னைக்கு வருகை புரிந்து கூட்டணியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டுகிறார்.
ஏற்கெனவே குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜகதீப் தன்கரை பாஜக அரசு அச்சறுத்தி பதவி விலக வைத்துள்ளனர். தற்போது வீட்டு காவலில் சிறை வைத்துள்ளனர். அவரது நிலை என்ன என்பதுகூட தெரியவில்லை. குடியரசுத் துணை தலைவருக்கே இந்த நிலை என்றால், குடிமக்களின் நிலை என்ன என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை பாஜக அரசு நம் மீது திணித்துள்ளது. எனவே தேர்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்.
இந்த நிலையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (என்டிஏ) தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷணனை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளது. உடனே, தமிழர் ஒருவரை குடியரசு துணைத் தலைவராக்குவோம் என்று சிலர் குரல் எழுப்பியுள்ளனர். இந்த தேர்தல் தமிழ்நாட்டிற்கான தலைவர் பதவி அல்ல, இந்தியாவிற்கான தலைவர் பதவி. எனவே, இதில் தமிழர் என்கிற அடையாளத்தை முன்னிறுத்துவதில் எந்த பலனும் கிடையாது.
பாஜகவா, பாஜக அல்லாத ஜனநாயக சக்திகளா என்றுதான் இந்தத் தேர்தலை அணுக வேண்டியுள்ளது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வலிமையுள்ள ஒருவரை குடியரசுத் துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எனவே, சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்” என்று திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மேலும், "தூய்மைப் பணியாளர்கள் சம்பவத்தில் விசிக இரட்டை நிலைப்பாட்டை முன்வைக்கவில்லை. ஒரே நிலைப்பாடுதான். தனியார்மயத்தை எதிர்த்து மக்களோடு போராடிக் கொண்டிருக்கிற இயக்கம் விசிக. சென்னை துப்புரவுப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஆதரவு தெரிவித்தோம். முதல்வரை சந்தித்து தூய்மைப் பணிகளை தனியார் வசம் ஒப்படைக்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
இதனை குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் தொழிலாக நிரந்தர படுத்திவிடக்கூடாது என்பதில் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொண்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அந்தப் பணியை செய்ய ஏதுவான சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு பார்வையில் கருத்தை முன் வைக்கிறோம். கண்ணகி நகரில் உயிரிழந்த தூய்மைப் பணியாளர் குழந்தைகளின் உயர்கல்வி செலவிற்கு அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும். அவரது குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். கூடுதல் நிதி உதவி வழங்க வேண்டும்” என்றார்.