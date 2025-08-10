Essay Contest 2025

"ரஜினிகாந்த் இரட்டை இலைக்கு வாக்களித்தார்...ஆனாலும் கருணாநிதி அவரை.." திருமாவளவன் தடாலடி பேச்சு! - THIRUMAVALAVAN ABOUT RAJINIKANTH

ஒரு சீட்டு, இரண்டு சீட்டுக்காக நான் திமுகவை ஆதரிப்பதாக சிலர் இழிவுப்படுத்தி பேசி வருவதை விசிகவினர் பெரிது படுத்தக்கூடாது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 10, 2025 at 1:05 PM IST

தருமபுரி: கருணாநிதிக்கு நண்பராக இருந்துக் கொண்டே இரட்டை இலைக்கு ஓட்டுப் போட்டவர் நடிகர் ரஜினிகாந்த் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

அரூரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் விசிக தலைவா் திருமாவளவன் கலந்துகொண்டு சிறப்பு உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அனைத்து வலிகளையும் தாங்கி நிற்கும் ஒரே கட்சி விசிக. இன்று 4 எம்எல்ஏ, 2 எம்பிகளை கொண்டுள்ளோம். அரசியல் அங்கீகாரம் பெற்ற கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளோம். தலித் அமைப்புகள் எத்தனை இருந்தாலும், அதில் மாநில அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே கட்சி விசிக தான்.

‘மதச்சார்பின்மை’ அம்பேத்கர் கருத்து

ஆண்டுதோறும் எனது பிறந்தநாளில் (ஆகஸ்ட் 17) ஒரு கருப்பொருளை முன்னிறுத்தி கொண்டாடி வருகிறோம்‌. இந்த ஆண்டு ‘மதச்சார்பின்மையை காப்போம்’ என்பதை அடிப்படையாக வைத்து நிகழ்ச்சியை கொண்டாடுவோம். இந்தியா முழுவதும் மதச்சார்பின்மை என்ற வார்த்தை ஒலிக்க வேண்டும்.

அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை பாஜக கொண்டாடுகிறது‌. ஆனால், அம்பேத்கரின் கொள்கைகளில் பாஜகவுக்கு உடன்பாடில்லை. மதம் மக்களுக்கானது. அரசுக்கானதல்ல என்பதை வலியுறுத்தியவர் அம்பேத்கர். அதை நேரு மற்றும் காந்தி ஆதரித்தனர். அதற்காகதான் காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

திமுகவுடன் கூட்டணி

சிலர் நான் தேர்தலில் ஒரு சீட்டு, இரண்டு சீட்டுக்காக திமுகவை ஆதரித்து வருவதாக கூறுகிறார்கள். அதை விசிகவினர் பொருட்படுத்தக்கூடாது. திமுக மதச்சார்பின்மையை ஆதரிக்கும் கட்சி. திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு பெயரே ’மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி’. அதனால்தான் விசிக திமுகவோடு கைகோர்கிறது. கருணாநிதியின் அரசியல் சிந்தனைகள் மதச்சார்பின்மையோடு ஒன்றியது.

ரஜினிகாந்த் இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போட்டார்

ஒரு காலத்தில் கருணாநிதியை எதிர்க்காதவர்கள் யாரும் இல்லை. நடிகர் ரஜினிகாந்த் கருணாநிதியின் நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார். அந்த சமயத்தில் வந்த தேர்தல் ஒன்றில் ரஜினிகாந்த் வாக்களிக்கும் போது ஒருவர் பின்னால் இருந்து படம்பிடித்து டிவியில் வெளியிட்டார். அதில் ரஜினிகாந்த் இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு ஓட்டுபோட்டார். அதுமட்டுமின்றி ஓட்டு போட்டுவிட்டு வந்து வெளிப்படையாக ஊடகங்கள் முன்பு இரண்டு விரலை சையாக காட்டி, ரசிகர்களையும் இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போடுமாறு வலியுறுத்தினார் என்றே சொல்லலாம்.

ஆனால், கருணாநிதி அதுக்காக நடிகர் ரஜினி மீது கோபம் கொள்ளவில்லை. அடுத்த நாளே கருணாநிதி, நடிகர் ரஜினியுடன் அமர்ந்து படம் பார்த்தார். இதுதான், அரசியல் சகிப்புதன்மை. அந்த ஆளுமை திறன் கருணாநிதிக்கு மட்டும்தான் இருந்தது. இதை விசிகவினர் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். சமூக ஊடங்களில் நமது கட்சி குறித்து பரபரப்படும் எதிர்மறையான கருத்துக்களை கண்டுகொள்ளாதீர்கள்” என்றார்.

எம்ஜிஆர் குறித்த கருத்து

சமீபத்தில் நான் எம்ஜிஆர் குறித்து பேசிய கருத்துக்கு காரணம் திமுகவுக்கு சரியான எதிர்க்கட்சி அதிமுக. அதனால் எம்ஜிஆரை ஒப்பிட்டுதான் பேசினேன். மற்றபடி எம்ஜிஆரை விமர்சிக்கும் அளவுக்கு நான் பெரிய ஆளில்லை.

