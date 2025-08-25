சென்னை: கவினின் கொலையில் யாரும் தப்பித்து விடாத வகையில், உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
நெல்லையில் ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவினின் தந்தை சந்திரசேகர் மற்றும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று சந்தித்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கவின் தந்தை சந்திரசேகர், ''எனது மகனின் கொலையில் தொடர்புடைய நபர்கள் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை. அவர்களை விரைந்து கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முதல்வரிடம் முன்வைத்தோம். அதற்கு முதலவர், தைரியமாக இருங்கள், நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார்'' என கூறினார்.
இதையடுத்து பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், ''ஆணவப் படுகொலைக்கு உள்ளான கவினின் தந்தை சந்திரசேகருடன் இன்று முதல்வரை சந்தித்தேன். கவின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும், கொலையில் தொடர்புடைய நபர்கள் அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும், இந்த கொலையில் கூலிப்படையினருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தெரிகிறது எனவே, யாரும் தப்பித்து விடாத வகையில் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்'' என்று வலியுறுத்தினோம்.
மேலும், '' கவினின் தம்பிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். கவினின் தாய் அரசு ஆசிரியராக பணியாற்றிய வருகிறார். வெளியே சென்று வர பாதுகாப்பான சூழல் இல்லை என்று கருதுவதால், அவருக்கு சொந்த கிராமத்தில் பணி செய்ய ஏதுவாக பணி மாற்றம் செய்ய கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். ஆணவக் கொலைகளுக்கு எதிராக சட்டம் இயற்ற வேண்டும்'' ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்ததாக அவர் கூறினார்.
அத்துடன், ''கல் உடைக்கும் தொழிலாளிகளுக்கு தனி வாரியம் அமைக்க வேண்டும். கரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் பணியாற்றிய செவிலியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் ஆணவப் படுகொலை தடுப்புச் சட்டம் என்பது மிக முக்கியமான கோரிக்கை, இதனை தேர்தல் அரசியலோடு பொருத்திப் பார்க்கக் கூடாது'' எனவும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய திருமாவாவன், ''தூய்மைப் பணியாளர்கள் விஷயத்தில் நான் சொன்னதை சிலர் தவறாக விமர்சிக்கிறார்கள். தனியார்மயம் ஆக்கக் கூடாது என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம். பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறோம். ஆனால், அந்த தொழில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினருக்கு மட்டும் தான் என்ற வகையில் நிரந்தரப்படுத்திவிடக் கூடாது, எந்திரமயமாக்க வேண்டும். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை பயன்படுத்தி அவர்களை மீள செய்ய வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.