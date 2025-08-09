சென்னை: ஆணவக் கொலைகளுக்கு எதிராக மத்திய அரசு தான் சிறப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என்று வேடிக்கை பார்க்காமல், மாநில அரசு தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சட்டத்தை உடனடியாக இயற்ற வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நெல்லையில் பட்டியலின இளைஞர் கவின் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவ தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இது போன்ற ஆணவக் கொலைகளை தடுப்பதற்கு சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தி விசிக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், சென்னை சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகே இன்று (ஆகஸ்ட் 9) நடைபெற்றது. இதில் அக் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் கலந்து கொண்டார்.
இதில் கலந்து கொண்டவர்கள், ‘கவின் கொலை வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி விசாரணையில் இருந்து சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும், கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும், கவின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் மற்றும் கவின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
பின்னர் மேடையில் பேசிய திருமாவளவன், “நெல்லை கவின் கொலை வழக்கை உயர் நீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பின் கீழ் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரிக்க வேண்டும். ஆணவப் படுகொலைக்கென்று தமிழ்நாடு அரசு தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும். மத்திய அரசு தான் சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தாலும், தமிழ்நாடு அரசு தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உடனடியாக தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.
தமிழக அரசே!— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) August 9, 2025
ஆணவக் கொலை தடுப்புச் சட்டத்தை உடனடியாக இயற்றிடு!
தற்போது சென்னையில் நடைபெறும் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம்... https://t.co/VU6pBJWJTZ
|இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற ஆணவக் கொலைகள்... சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே? பூவை ஜெகன் மூர்த்தி ஆவேசம்!
தமிழ்நாட்டில் சாதிக்கென்று தனி மானம் உள்ளது என்ற உளவியல் இங்கு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. உலகத்தில் எந்த நாடுகளில் இருந்தாலும், இந்துக்கள் இருக்கும் இடத்தில் தான் சாதிய உளவியல் உள்ளது. சாதி கலப்பு ஏற்பட்டு விடக் கூடாது என்பது சனாதனத்தின் உச்சம். பெண்களை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொண்டால் சாதி தூய்மை காப்பாற்றப்படும் என்பது சனாதனத்தின் கோட்பாடாக உள்ளது. எனவே, இதனை நாம் எதிர்க்க வேண்டும்.
ஆண்ட சாதி, வேல் கம்பு தூக்குகிற சாதி, வீரப் பரம்பரை இவை எல்லாம் திட்டமிட்டு ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜகவினரால் பரப்பப்படும் அரசியல். புராண கதைகளை கூறி மக்களை தன்வசப்படுத்தும் அரசியலை ஆர்எஸ்எஸ், பாஜகவினர் முன்னெடுக்கின்றனர். இதை பெரியார், அம்பேத்கர் பார்வையால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும்.
உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப்பிரதேசம், குஜராத், மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்கள் பசுவை மதமாக வழிபடுவார்கள். ஆனால், மனிதர்களை படுகொலை செய்வார்கள். மிகவும் பிற்போக்குத்தனம் கொண்ட ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலேயே சாதி ஆணவக் கொலையை தடுக்க சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. எனவே, முற்போக்கு அரசியல் பேசும் தமிழ் மண்ணிலும் ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் தேவை” என்று திருமாவளவன் பேசினார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.