கொள்கை பிடிப்பு இல்லாமல் முதல்வர் நாற்காலிக்கு ஆசை - விஜயை சாடிய திருமாவளவன்!

விசிக ஒருபோதும் வன்முறையை தூண்டியதில்லை என அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
செங்கல்பட்டு: கொள்கை பிடிப்பு இல்லாமல் திரைக்கவர்ச்சியை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு ஆசைப்படுவது எந்த விதத்திலும் தகுதி இல்லை என்று தவெக தலைவர் விஜயை விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மறைமுக சாடியுள்ளார்.

அரச பயங்கரவாத பொய் வழக்கில் சிறை மீண்ட தியாகிகளுக்கு, விசிக சார்பில் விருது வழங்கும் விழா செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கலந்துகொண்டு விருதுகளை வழங்கினார்.

தொடர்ந்து, கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 நபர்களின் குடும்பத்தினருக்கு,தலா ரூ. 50 ஆயிரம் விசிக சார்பில் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அறிவித்தார்.

பின்னர் மேடையில் பேசிய திருமாவளவன், "கொள்கை பிடிப்பு இல்லாமல், வெறும் திரைக்கவர்ச்சியை மட்டுமே வைத்துகொண்டு நேரடியாக முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு ஆசைப்படுவது எந்த விதத்திலும் தகுதி அல்ல. யார் புதிதாக கட்சி தொடங்கினாலும், குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கொள்கை பிடிப்பு இல்லாமல், அவர்கள் பின்னால் செல்வார்கள் என்ற போக்கை அழிக்கும் விதமாக விசிக மாநில கட்சிக்கான அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது. கொள்கை பிடிப்பு உள்ளவர்கள் மட்டுமே விசிகவில் பயணிக்க முடியும்,” என்றார்.

இதையும் படிங்க: 'தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்' - ராமேஸ்வர மீனவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம்!

தொடர்ந்து, “கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நான் சென்ற காரின் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதிய சம்பவத்தில், அந்த இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர் யார் என்று தெரியாது. அவர் திமிராக முறைத்து பார்த்ததால்தான் எனது கட்சியினர் அவரை தாக்கினர். உடனே அவர் மயக்கம் போட்டு நெஞ்சுவலி என நாடகம் ஆடினார்.

இந்த சம்பவத்தில், கீழே விழுந்தவரை திருமாவளவன் ஏன் இறங்கி வந்து கேட்கவில்லை என ஒரு தரப்பினர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்திருந்தால் கேள்வி எழுப்புவார்களா? நான் எப்போதும் அடங்க மறு என்றுதான் கூறியுள்ளேன். ஒருபோதும் வன்முறையை தூண்டியதில்லை," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா ஒரு படத்தில் நடித்துள்ளார். அதில் போலியான வசனத்தை பேசியுள்ளார். திரைத்துறையில் மட்டும்தான் இவ்வாறு போலியாக வசனம் பேச முடியும். திருமாவளவனை மனதில் வைத்துதான் படம் எடுக்க வேண்டும், வசனம் எழுத வேண்டும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. அடங்க மறு என்பது ஒரு கோட்பாடு முழக்கம். வன்முறையை தூண்டும் முழக்கம் அல்ல. விசிக மாநில கட்சிக்கான அங்கீகாரம் பெற்று விட்டோம். இனி நம் களம் வேறு. இதற்கு முன்னால் நம் செயல்பட்டதைவிட அதிகமாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்" என்று திருமாவளவன் பேசினார்.

