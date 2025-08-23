ETV Bharat / state

தவெக மாநாட்டில் திமுக வெறுப்பை மட்டுமே உமிழ்ந்த விஜய்: காட்டமாக பேசிய திருமாவளவன்

"இரண்டு மாநில மாநாடுகளை நடத்திய பின்னரும், கட்சியின் கொள்கை கோட்பாடு என்ன என்பது கூட தவெகவினருக்கு புரியவில்லை" என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் விமரிசித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 23, 2025 at 9:51 AM IST

சென்னை: தவெக நடத்திய மாநாடு வெற்று கூச்சலுக்கும், ஆரவாரத்துக்குமே அடையாளமாக இருந்தது என்றும், அந்த மேடையில் திமுக வெறுப்பு மட்டுமே தவெக மாநாட்டில் உமிழப்பட்டதாகவும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் நேற்று (ஆகஸ்ட் 22) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் நிறைவு நாளில் அறிமுகப்படுத்திய 3 சட்டங்கள், நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தை குழி தொண்டி புதைக்கும் மிக மோசமான சட்டங்களாகும். பிரதமர், முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் பதவியில் இருப்பவர்கள், 30 நாட்கள் விசாரணை கைதியாக சிறையில் இருந்தால் அவர்களை பதவியில் இருந்து நீக்க முடியும் என்ற சட்ட மசோதாவுக்கு எதிர்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனால், அந்த மசோதாக்கள் நாடாளுமன்ற கூட்டு குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. பாசிசத்தின் உச்சக்கட்ட சட்டங்களை பாஜக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, மக்கள் விழித்துகொள்ள வேண்டும். பாஜக அரசு ஒரு பாசிச அரசு என்பதை உறுதிப்படுத்த இந்த கூட்டத்தொடர் சான்றாக அமைந்துள்ளது” என்றார்.

திமுக வெறுப்பு மட்டுமே தவெக-வின் அரசியல்:

தவெக மாநாடு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், “தவெக நடத்திய மாநாடு வெற்று கூச்சலுக்கும் ஆரவாரத்துக்குமே அடையாளமாக இருந்தது. உருப்படியாக எந்த கொள்கை, கோட்பாட்டு முழக்கங்களும் இல்லை. ஆக்கப்பூர்வமான எந்த செயல்திட்டங்களும் அறிவிக்கப்படவில்லை. திமுக வெறுப்பு என்பதே தவெக மேடையில் உமிழப்பட்ட அரசியல். ஆட்சிக்கு வருவோம் என்ற பகல் கனவு, ஒரு கூச்சலாக முழங்கப்பட்டது.

இரண்டு மாநில மாநாடுகளை நடத்திய பின்னரும், கட்சியின் கொள்கை கோட்பாடு என்ன என்பது தவெக கட்சியினருக்கே புரியவில்லை. இத்தனை லட்சம் பேரை திரட்டி வெறும் சவடால்களை முன்வைத்துள்ளார். விஜய் பேச்சில் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்தும் இல்லை, கருத்தியலும் இல்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து, பாஜகவை கொள்கை எதிரி எனவும், திமுகவை அரசியல் எதிரி எனவும் விஜய் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “கொள்கையும், அரசியலும் வேறு வேறு அல்ல. கொள்கை இல்லாமல் அரசியல் இல்லை, அரசியல் இல்லாமல் கொள்கை இல்லை. திமுக அரசியல் எதிரி என்றால், அதன் கொள்கை எதிரி இல்லையா? பாஜக கொள்கை எதிரி என்றால் அரசியல் எதிரி இல்லையா? இதிலேயே அவர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர். ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து திமுகவை அப்புறப்படுத்த விரும்புகிறார்கள்” என பதிலளித்தார்.

திருமாவளவன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வாக்கு திருட்டு :

வாக்கு திருட்டு குறித்த கேள்விக்கு, “ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளவர்கள் வாக்கு திருட்டு குறித்து விவாதித்து வருகிறார்கள். வாக்கு திருட்டில் தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவுக்கு துணை போகிற குற்றசெயல் குறித்து தவெக நிலைப்பாடு என்ன? ஜனநாயகத்தை சிதைக்க கூடிய 3 கொடிய சட்டங்கள் குறித்து நிலைப்பாடு என்ன? ஆணவக் கொலைக்கு தடுப்பு சட்டங்கள் குறித்து பேசாதது என்ன? அதிகாரத்தின் மீது உள்ள வெறி, திமுக மீதான வெறுப்பாக மாறியுள்ளது. எம்ஜிஆர் பற்றி நான் பேசியதும் எகிறி குதித்தவர்கள் தற்போது வாய்முடி கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்றார்.

