'பட்டியலின ஊழியருக்கு நடந்தது தமிழினத்துக்கே வெட்கக்கேடு' - திருமாவளவன் ஆவேசம் - TINDIVANAM WOMEN COUNCILOR ISSUE

திண்டிவனத்தில் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளநிலை உதவியாளர், பெண் கவுன்சிலர் காலில் விழுந்த சம்பவத்திற்கு திருமாவளவன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (@thirumaofficial)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read

திண்டிவனம் : திண்டிவனத்தில் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த அரசு அதிகாரி, பெண் கவுன்சிலர் காலில் விழுந்த சம்பவம் தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் காட்டமாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் நகராட்சி 20-வது வார்டு திமுக கவுன்சிலராக ரம்யா என்பவர் உள்ளார். இவர் கடந்த 28ஆம் தேதி நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று, அங்கு பணிபுரியும் பட்டியல் சமூக இளநிலை உதவியாளரிடம், தனது வார்டில் நடைபெற்ற பணிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கேட்டுள்ளார். இதில், இருவருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. தொடர்ந்து, இளநிலை உதவியாளர் தன்னை தகாத வார்த்தைகளில் திட்டியதாக நகர மன்ற தலைவர் நிர்மலாவின் கணவர் ரவிச்சந்திரனிடம் ரம்யா புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து, பட்டியல் சமூக இளநிலை உதவியாளர், கவுன்சிலர் ரம்யா காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ ஒன்று நேற்று வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதில், நகராட்சி ஆணையர் இல்லாத நேரத்தில், அவரது அறையில் இருந்த நகரமன்ற தலைவர் நிர்மலாவின் கணவர் ரவிச்சந்திரன், இளநிலை உதவியாளரை அழைத்து ரம்யாவிடம் மன்னிப்பு கேட்குமாறு கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து, பெண் கவுன்சிலர் ரம்யாவின் காலில் விழுந்து இளநிலை உதவியாளர் மன்னிப்பு கேட்கிறார்.

இந்த வீடியோ நேற்று வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், நகரமன்ற உறுப்பினர் ரம்யா, நகராட்சி தலைவரின் கணவர் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில், "திண்டிவனம் நகராட்சியில் இளநிலை உதவியாளராக பணியாற்றும் நபரை, ரம்யா என்கிற நகர்மன்ற உறுப்பினரின் காலில் விழ வைத்துள்ள குரூரமான சாதிய வன்கொடுமை நடந்தேறியுள்ளது.

2021ஆம் ஆண்டு கோப்பு தொடர்பாக எழுந்த வாக்குவாதத்தில் அவர் அந்தப் பெண்மணியை எதிர்த்துப் பேசினார் என்பதுதான் அவர் செய்த குற்றமாம். இதனால், அப்பெண் தனது கணவரிடம் சொல்லி, வெளியாட்களை நகராட்சியின் அலுவலக வளாகத்திற்கே அழைத்து வந்து பட்டியல் சமூக ஊழியரை மிரட்டி அச்சுறுத்தியிருக்கிறார். தொடர்ந்து, அப்பெண்ணிடம் மன்னிப்புக் கோரும்படி கூறியுள்ளார்.

இதில் அந்தப் பெண், "வாயால் மன்னிப்புக் கேட்டால் போதுமா" என அதட்டிக் கேட்டதையடுத்து அந்த அவலம் அரங்கேறியுள்ளது. இவை அனைத்தையும் அங்கிருந்த அனைவரும் வேடிக்கை பார்த்துள்ளனர். இது தமிழினத்தை தலைகுனியவைக்கும் வெட்கக்கேடான செயலாகும். இதில் தொடர்புடைய அனைவரின் மீதும் அரசு வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

