தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதல்; உச்ச நீதிமன்றத்தில் சனாதனத்தின் ஆதிக்கம் - கொந்தளித்த திருமாவளவன்!

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மீது காலணியால் தாக்க முயன்ற ராகேஷ் கிஷோரின் வழக்கறிஞர் பதிவை பார் கவுன்சில் ரத்து செய்ய வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஆவின் நுழைவாயில் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திருமாவளவன்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஆவின் நுழைவாயில் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 7:47 PM IST

சென்னை: உச்ச நீதிமன்றத்தில் சனாதனத்தின் ஆதிக்கம் தலை விரித்தாடுவதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் நேற்று (அக்.6) வழக்கு ஒன்றை விசாரித்துக் கொண்டிருந்த போது, நீதிமன்ற அறையிலிருந்த ராகேஷ் கிஷோர் (71) என்ற வழக்கறிஞர் அவர் மீது காலணியை வீச முயன்றதாகவும், சனாதன தர்மத்தை அவமதிப்பதை ஒரு போதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என அவர் கூச்சலிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவம் நீதிமன்ற அறையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், நீதிபதி கவாய் மீது காலணியை வீச முயன்ற ராகேஷ் கிஷோரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், வழக்கறிஞர் ராகேஷ் கிஷோரின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில், சமத்துவ வழக்கறிஞர் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஆவின் நுழைவாயில் அருகே இன்று (அக்.7) ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

அப்போது, ராகேஷ் கிஷோர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி வழக்கறிஞர்கள் கோஷங்களை எழுப்பினர். இதில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி கலந்து கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், “இந்த நிகழ்வின் மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சனாதனத்தின் ஆதிக்கம் எந்த அளவுக்கு தலைவிரித்தாடுகிறது என்பதை உணர முடிகிறது. இப்படி ஒரு செயல் நீதிமன்றத்தில் நடந்த போது, “கவனத்தைச் சிதற விடாதீர்கள், இந்த நிகழ்வு என்னை பாதிக்காது” தலைமை நீதிபதி கூறியிருக்கிறார்.

தலைமை நீதிபதி சனாதனத்தை தீவிரமாக எதிர்க்கிறார் என்பது தான் இங்கே பிரச்சனை, இது தலித், தலித் அல்லாதோர் என்ற தனிப் பிரச்சனை அல்ல. தலைமை நீதிபதி, பகுத்தறிவோடு செயல்பட்டு அரசமைப்புச் சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுகிறார்.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் விழுமியங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் விழிப்பாக இருக்கிறார் என்பது தான் சனாதனத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. சனாதனத்திற்கு எதிராக, கடவுளை போய் கேளு என்று தலைமை நீதிபதி கூறியதால், சனாதனத்தை பின்பற்றுபவர்களின் உணர்வு பாதிக்கப்பட்டதால் இவ்வாறு செய்ததாக ராகேஷ் கிஷோர் நியாயப்படுத்துகிறார் என வேதனை தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இந்த சம்பவத்துக்கு நாடே விவாதித்து கொண்டிருக்கும் போது, பிரதமர் மோடி எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. இப்படி நடந்திருக்கக் கூடாது என தன்னுடைய வருத்தத்தை மட்டுமே பதிவு செய்திருக்கிறார். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தலைமை நீதிபதி மீது ஒருவர் காலணியை வீச முயற்சிக்கிறார் என்றால், அவருடைய உளவியல் எத்தகையது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வழக்கறிஞரின் செயலுக்கு நீதிபதிகள் அனைவரும் கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும். ராகேஷ் கிஷோரின் வழக்குரைஞர் தகுதியை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும். அவரை உடனடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும். நீதிமன்றத்தின் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்” என்றும் திருமாவளவன் கேட்டுக் கொண்டார்.

