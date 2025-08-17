வேலூர்: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் பிறந்தநாளையொட்டி அக்கட்சி சார்பில் “மதச்சார்பின்மை காப்போம்” என்ற பேரில் பேரணி நடைபெற்றது.
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அக்கட்சி சார்பில் வேலூர் மேற்கு மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் “மதச்சார்பின்மை காப்போம்” என்ற பேரில் பேரணி இன்று நடைபெற்றது. இந்த பேரணியில் ஆணவப் படுகொலைகளை தடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு உடனடியாக சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்த பேரணியை விசிக மாவட்ட செயலாளர் வழக்கறிஞர் சுதாகரன் பெரியார் சிலை அருகே தொடங்கி வைத்தார். பட்டாசு வெடித்து கட்சியினர் பேரணியை தொடங்கினர். அங்கிருந்து, பழைய பேருந்து நிலையம் மற்றும் புதிய பேருந்து நிலையம் வழியாக பேரணி நடைபெற்று அம்பேத்கர் சிலை அருகே நிறைவு பெற்றது. அங்கு, அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இந்த ஊர்வலத்தில், 'ஆணவப் படுகொலைகளை தடுக்கும் சட்டம் இயற்ற வேண்டும்', 'சமத்துவம் காக்கப்பட வேண்டும்', 'மதச்சார்பின்மையே நாட்டின் அடித்தளம்' போன்ற வாசகங்கள் எழுதிய பதாகைகளை விசிகவினர் ஏந்தி சென்றனர். மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து ஏராளமான விசிக உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டனர்.
பேரணியை முன்னிட்டு, குடியாத்தம் முழுவதும் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று தனது 63-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை தேனாம்பேட்டை காமராஜர் அரங்கில் நேற்று நடைபெற்ற விழாவில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவரும், ராஜ்யசபா எம்பியுமான கமல் ஹாசன் பங்கேற்றார் விழாவில் திருமாவளவனை புகழ்ந்து பேசிய கமல், தமது பிறந்தநாள் பரிசாக திருமாவளவனுக்கு தங்க செயினை அளித்தார்.
