கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு: திருமாவளவன் வேண்டுகோள்!

கரூரில் நடைபெற்ற துயரத்திற்கு யார் மீதும் குற்றம் சுமத்துவது ஏற்புடையது இல்லை என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 11:06 AM IST

1 Min Read
கரூர்: விஜய் பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 39 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50 நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கரூர் செல்வதற்காக இன்று (செப்.28) சென்னை விமான நிலையம் வருகை புரிந்தார். அங்கு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “கரூரில் விஜய் பரப்புரையில் நடந்த துயர சம்பவம் நெஞ்சை பதற வைக்கிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருபவர்களுக்கு உயர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும்

ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு :

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.10 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் அரசு அறிவிக்த்துள்ளது. ஆனால், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இந்த பெரும் துயரத்திற்கு யார் பொறுப்பு? என்பதைவிட, உயிருக்கு போராடும் நபர்களை உடனடியாக காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரவோடு இரவாக கரூர் சென்று மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியுள்ளார். அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் கூட்டம் கூடுகிறது. ஆனால், விஜய் பிரச்சார கூட்டத்தில் பெரும்பான்மையாக இளைஞர்கள் உள்ளனர். அவரக்ள் பாதுகாப்பு பற்றி எந்த விழிப்புணர்வும் இல்லாமல், ஆர்வம் மிகுதியில் விஜய் இருக்கும் இடத்திற்கு முண்டியடித்து செல்கிறார்கள். இதனால், ஏற்படுகிற நெரிசலால் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் தலைவர்கள், மக்களின் பாதுகாப்பையும் கவனத்தில் கொண்டு நேரம், இடம் ஆகியவற்றை தீர்மானிக்க வேண்டும். அதேபோல், உரிய நேரத்தில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினால் மக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. ஒரே இடத்தில் இத்தனை லட்சம் பேரை தேக்க வைப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதை கருத்தில் கொண்டு கட்சித் தலைவர்கள் அதற்கான செயல் திட்டங்களை வரையறுக்க வேண்டும்.

துயரத்தில் நாம் உறைந்துள்ளபோது இவர்தான் காரணம்? அவர்தான் காரணம்? என குற்றம் சுமத்துவது ஏற்புடையது இல்லை. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்கு விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையில் காவல்துறை உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

காவல்துறை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு நாம் செயல்படும்போது, ஓரளவுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும். தவெக தலைவர் விஜய் இந்த சம்பவத்திற்கு சமூக வலைத்தளத்தில் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் மீண்டும் மக்களை சந்திக்க செல்வார்" என நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.

