ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது திடீர் தாக்குதல்! டிஜிபி அலுவலகம் முன் திடீர் பரபரப்பு!

ம.க.ஸ்டாலின் மீது கொலை முயற்சி நடைபெற்றதாக புகார் மனு அளிக்க சென்னை டிஜிபி அலுவலகம் வந்த பாமக எம்எல்ஏ அருளுக்கு ஆதரவாக புரட்சி தமிழகம் கட்சி தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தியும் வந்திருந்தார்.

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி
ஏர்போர்ட் மூர்த்தி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read

சென்னை: புரட்சி தமிழகம் கட்சி தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தியை டிஜிபி அலுவலகம் முன்பு விசிகவினர் சிலர் காலணியால் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆடுதுறை பேரூராட்சி தலைவராகவும், பாமக மாவட்ட செயலாளருமான ம.க.ஸ்டாலின் மீது கொலை முயற்சி சம்பவம் நேற்று நடைபெற்ரது. இதனையடுத்து குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி பாமக எம்எல்ஏ அருள், சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தார். அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க புரட்சி தமிழகம் கட்சி தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தியும் வந்திருந்தார்.

அப்போது அந்த வழியாக வந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர், திடீரென ஏர்போர்ட் மூர்த்தியை காலணியால் சரமாரியாக தாக்கத் தொடங்கினர். பதிலுக்கு தன்னுடைய பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த கூர்மையான பொருளை கொண்டு எதிர் தாக்குதலில் ஏர்போர்ட் மூர்த்தியும் ஈடுபட்டார். இதனையடுத்து தாக்குதல் நடத்திய நபர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

இந்நிலையில் டிஜிபியிடம் புகார் அளித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள், “தமிழ்நாட்டில் காவல்துறை எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது. ம.க.ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காவல்துறை பாதுகாப்பு அளித்தது. கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் வேட்பாளராக அறிவித்த பிறகு காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது தாக்குதல்
ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது தாக்குதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி தாக்கப்பட்டதற்கு நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். ம.க ஸ்டாலின் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் காவல்துறை கைது செய்ய வேண்டும். இந்த தாக்குதல் பின்னணியில் அரசியல் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை, நாங்கள் யார் மீதும் குற்றம் சொல்ல விரும்பவில்லை. உண்மையான குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும்” என்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த புரட்சி தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி, ”ஆதி திராவிடர் நிதியை முழுமையாக பயன்படுத்தாமல் மத்திய அரசுக்கு மாநில அரசு திரும்ப அனுப்பி வருகிறது. இது குறித்து திருமாவளவன் எந்த கேள்வியும் கேட்பதில்லை. ஆதிதிராவிடர்களை காண்பித்து சீட் வாங்கிக் கொண்டு அவர்களுக்கு எதுவும் திருமாவளவன் செய்வதில்லை. இதுபோன்ற அரசியல்ரீதியாக திருமாவளவனை கேள்வி கேட்கிறோம், விமர்சிக்கிறோம்.

என்னை கொலை செய்ய முயற்சி நடக்கிறது. காவல் துறையில் புகார் அளித்தும் அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல், என்னை கவனமாக இருக்க சொல்கிறார்கள். இதை சொல்ல காவல்துறையினர் வெட்கப்பட வேண்டும்” என்றார்.

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி தாக்கியதில் காயமடைந்தவர்கள் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். ஏர்போர்ட் மூர்த்தி தான் தேநீர் கடையில் இருந்த போது திருமாவளவன் குறித்து அவதூறாக பேசி வம்புக்கு இழுத்ததாகவும், வாய் சண்டை கை சண்டையாக மாறியதாக அவர் மீது அவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

