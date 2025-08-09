Essay Contest 2025

11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து முடிவு தவறானது! விசிக எம்.பி ரவிக்குமார் பதிவு! - TAMILNADU STATE EDUCATION POLICY

மாநில கல்விக் கொள்கையின்கீழ் 11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து முடிவு குறித்து கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார் விசிக எம்.பி ரவிக்குமார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினால் வெளியிடப்பட்ட புதிய மாநில கல்விக் கொள்கை
முதலமைச்சர் ஸ்டாலினால் வெளியிடப்பட்ட புதிய மாநில கல்விக் கொள்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 3:00 PM IST

சென்னை: 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருப்பது தவறான முடிவு என்றும், முதலமைச்சர் இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனவும் மாநில கல்விக் கொள்கை குறித்து விசிக எம்.பி ரவிக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

பள்ளி கல்விக்கான தமிழ்நாடு மாநில அரசின் கல்வி கொள்கை அறிக்கையானது நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) முதலமைச்சரால் வெளியிடப்பட்டது. அதில் மாணவர்களை மனப்பாட முறையிலிருந்து விடுபட வைத்து, படைப்பாற்றலில் கவனம் செலுத்த வைத்தல், 3 ஆம் வகுப்புக்குள் எல்லா மாணவர்களுக்கும் வாசித்தல் மற்றும் கணித திறமையை ஊக்குவித்தல், கிராமப்புறம் மற்றும் பழங்குடியின பகுதிகளில் சிறப்பு கவனம், செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோட்டிக்ஸ் போன்றவற்றை கற்றல், பாரம்பரிய கலைகளை ஊக்குவித்தல், உடற்கல்வி, தமிழ், ஆங்கில சரளத்தன்மையை மேம்படுத்துதல், டிஜிட்டல் கல்வி போன்றவை இடம்பெற்றிருந்தது.

அதுபோக, முக்கிய அம்சங்களாக தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கும் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையிலும், தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின்கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளில் 8 ஆம் வகுப்பு வரை கட்டாய தேர்ச்சி முறை தொடரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், 11ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வை இந்த ஆண்டு ரத்து செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் முன்பிருந்தபடியே 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பொதுத்தேர்வு நடைபெறும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த மாநில கல்விக் கொள்கையை சுட்டிக் காட்டிய விசிக எம்.பி ரவிகுமார், 11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை ரத்து செய்திருப்பது தவறான முடிவு என்று தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “இன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கும் மாநிலக் கல்விக் கொள்கையில் 11 ஆம் வகுப்பில் பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருப்பது தவறான முடிவு. இது மேல் நிலைக் கல்வியை மட்டுமின்றி உயர் கல்வியின் தரத்தையும், தொழிற்கல்வியின் தரத்தையும் கெடுத்துவிடும். எனவே முதலமைச்சர் இந்த முடிவை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

