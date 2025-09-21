ETV Bharat / state

தேர்தலுக்காக விஜய் 6 மாதம் கால்ஷீட் கொடுத்துள்ளார் - விசிக ஆளூர் ஷாநவாஸ் தாக்கு!

திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் போட்டி என்றால் ஆபத்து, அதிமுகவுக்குதான் என்று நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆளூர் ஷாநவாஸ் கூறினார்.

விசிக ஆளூர் ஷாநவாஸ்
விசிக ஆளூர் ஷாநவாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 21, 2025

சென்னை: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக தவெக தலைவர் விஜய் 6 மாதம் கால்ஷீட் கொடுத்துள்ளதாக நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆளூர் ஷாநவாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை எழும்பூரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், நாகப்பட்டினத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஆளூர் ஷாநவாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், விஜய் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்தார். தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தை நாகரீகமான அரசியல் களமாக மேம்படுத்த நினைக்கிறோம். ஆனால், விஜய் பொய் பேசி வெறுப்பு அரசியலை செய்து வருவதாக ஆளூர் ஷாநவாஸ் குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''அண்ணாமலை அடக்கப்பட்டு விட்டார். ஆளுநர் ரவியும் அமைதியாகி விட்டார். இந்நிலையில், அவர்களின் வேலையை விஜய் கையில் எடுத்துள்ளார். விஜய் நேற்று நாகப்பட்டினத்தில் பேசியது அனைத்தும் பொய். எந்தவிதமான ஆய்வும் செய்யாமல், அடிப்படை புரிதலும் இல்லாமல் வன்மத்தோடு பொய் சொல்லியுள்ளார்.திருச்சியில் அவரது கட்சியின் நிர்வாகிதான் மின் தடை செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஆனால் வேண்டுமென்ரே மின் தடை செய்ததை போல விஜய் பேசி உள்ளார். வன்ம அரசியலை விஜய் ஏன் கையில் எடுத்துள்ளார்என தெரியவில்லை'' என்றார்.

மேலும், தவெக மாநாட்டில் அந்தக் கட்சியின் தீர்மானத்தை வாசிப்பது கிடையாது. அதற்கு மாறாக அறிக்கையாக வெளியிட்டு வருகின்றனர். தீர்மானத்தை வெளியே அறிவித்து விட்டால், மக்கள் அதைப் பற்றி கேட்க தொடங்கி விடுவார்கள் என்பதற்காக அதனை மாநாட்டில் அறிவிக்காமல் பூட்டியே வைத்துள்ளனர்.

நாகப்பட்டினத்தில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்க வேண்டும் என்கிற மீனவர்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையை ஏற்று, சுமார் ரூ.32 கோடியில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுபோல திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, நாகப்பட்டினத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நம்பியார் நகர் பகுதியில் ரூ.10 கோடி செலவில் கடல் அரிப்பு தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: விஜய்க்கு கூட்டம் வருவதால் திமுகவுக்கு போட்டி என சொல்ல முடியாது - நயினார் நாகேந்திரன் நறுக்!

திமுகவை குறிவைக்க விஜய்க்கு யாராவது பணித்துள்ளார்களா? தமிழ்நாட்டின் மாநில உரிமை தொடர்பான மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு, கல்வி நிலை தொடர்பான நிலைப்பாடு, நிதி ஆதாரங்கள், நதிநீர் விவகாரங்களில் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு என எந்த திசையிலும், மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு எதிராக முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறது. ஆனால், மத்திய அரசுக்கு எதிராக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிலைப்பாடு எதுவும் இல்லை. இந்திய அளவில் பெரிய பிரச்சினையான வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தை, அரசியலுக்கு புதிய வரவான விஜய் எந்த அளவுக்கு எடுத்து பேசி உள்ளார்?

விஜய்க்கு கூடுகிற கூட்டம் சினிமா கவர்ச்சிக்கு கூடும் கூட்டம் மட்டுமே.விஜய்க்கு செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்த தைரியம் உள்ளதா? பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்வதுதான் ஒரு அரசியல் தலைவருக்கான துணிச்சல். அந்த துணிச்சல், அந்த தகுதியை கூட விஜய் அடையவில்லை. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக தவெக தலைவர் விஜய் 6 மாதம் கால்ஷீட் கொடுத்துள்ளார்'' என ஆளூர் ஷாநவாஸ் சாடினார்.

