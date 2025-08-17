சென்னை: கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை திமுக - விசிக கூட்டணியை வீழ்த்த எதிரிகள் இல்லை என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பிறந்த நாள் (ஆக.17) ஆண்டுதோறும் ஒரு கருப்பொருளை முன்னிறுத்தி தமிழர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு ‘மதச்சார்பின்மையை காப்போம்’ என்ற கருப்பொருளில் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
காமராஜர் அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் இசை, நடனம், கவியரங்கம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த விழாவில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன் கலந்து கொண்டு திருமாவளவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தூய்மை பணியாளர்கள் விவகாரம்
விழா மேடையில் தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம் குறித்து பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், “தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நிரந்தர பணியை கொடுத்து, அவர்களை தூய்மை செய்யும் பணியிலேயே இருக்க வைப்பதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை. இது சமூக நீதியால் வளர்ந்த மாநிலம்.
பெற்றோர் தூய்மை பணியாளர்கள் என்பதால், அவர்களது பிள்ளைகளும் தூய்மை பணியாளர்களாக மாறுவதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. மாற்றாக தூய்மை பணியாளர்களுக்கென புதிய திட்டம் கொண்டு வரலாம். அவர்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைத்து அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை தரம் உயர்த்தலாம். இதற்கான மாற்று சிந்தனையை தான் முதலமைச்சர் கொண்டு வந்துள்ளார். இது வரவேற்கத்தக்கது” என்றார்.
அதிமுக என்னதான் செய்யும்?
தொடர்ந்து கூட்டணி குறித்து பேசிய அவர், “தூய்மை பணியாளர்கள் பிரச்சனை, சாதிய பிரச்சனை என்றாலே அதை நான்தான் பேச வேண்டும், எனது குரல்தான் வெளியில் கேட்க வேண்டும் என்றில்லை. அதிமுக போன்ற கட்சிகள் இதுகுறித்து ஏன் பேசுவதில்லை. பிகார் தேர்தல் வாக்காளர் திருத்த நடவடிக்கை எவ்வளவு முக்கியம் என்பது அதிமுகவுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அதுபற்றி வாய் திறக்க மாட்டார்கள்.
நாங்கள் சமூகநீதி கூட்டணி
பலர் நான் இரண்டு சீட்டுக்காக திமுகவுடன் இணைந்திருப்பதாகவும், அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்தால் 20 சீட்டுகள் கிடைக்கும் எனவும் விமர்சித்து வருகிறார்கள். யாருடன் கூட்டணி வைத்து, எத்தனை சீட்டுகளை பெற வேண்டும் என்பதை யாரும் விசிகவுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம். நாங்கள் சமூக நீதியால் ஒன்றிணைந்து திமுகவுடன் கூட்டணியில் உள்ளோம். திராவிட அரசியலுக்கு எதிரான முன்னெடுப்பு சமூக நீதிக்கு எதிரானது. விசிகவை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. நாங்கள் அம்பேத்கரின் பிள்ளைகள். கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை திமுக - விசிக கூட்டணியை வீழ்த்த எதிரிகள் இல்லை” என்றார்.
