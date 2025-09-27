எத்தனை தொகுதிகள் என்பது முக்கியமல்ல; திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடிப்போம் - திருமா உறுதி!
Published : September 27, 2025 at 7:51 AM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் எத்தனை சீட்டுகள் கொடுக்கிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு கவலை இல்லை. மதவாத சக்திகள் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வராமல் இருப்பதற்காக தொடர்ந்து மதசார்பற்ற கூட்டணியில் நீடிப்போம் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் தமிழக விடுதலை போராளி கேணல் திலீபன் நினைவேந்தல் நாள் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது. கேணல் திலீபன் உருவப்படத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பேசிய திருமாவளவன், "தமிழக வரலாற்றில் மறக்க இயலாத ஒரு மகத்தான தியாகத்தை செய்து நிலையான இடத்தை பிடித்திருக்கிற மகத்தான போராளி திலீபன். அவரது தியாகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டியது ஒவ்வொரு விடுதலைச் சிறுத்தையின் கடமை. வரலாற்றில் இது போன்ற போராளிகளை நினைவுகூர்ந்தும் அவர்களின் தியாகத்தை போற்றுவதும் பொதுவாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும்.
ஈழத் தமிழர் விடுதலைக்கான அரசியல் ஈழத்தைச் சார்ந்தது. ஈழ தமிழர்களுக்கு உரியது என்று நாம் விலகி நிற்க முடியாது. ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தின் போராட்டம் என்ற அந்த புரிதலோடு தமிழீழ விடுதலைக்கான வரலாற்றை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் . அந்த அரசியலை நீர்த்துப் போகவிடாமல் அடைகாக்க வேண்டியது நம்மை போன்றவர்களின் கடமை" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், " 2002-ல் முதன் முதலாக பிரபாகரனை வன்னியில் சந்தித்தேன். அதற்கு முன்பாக 1983 காலகட்டத்தில் அவர் தமிழ்நாட்டில் தங்கி இருந்த போது வீட்டு காவலில் சிறை வைக்கப்பட்டார். அதனை கண்டித்து பிரபாகரன் மேற்கொண்ட உண்ணாவிரத அறப்போராட்டத்தை கைவிடக் கோரி, சட்டக் கல்லூரி மாணவனாக இருந்தபோது சக மாணவர்களை அணி திரட்டி, அவர் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த இல்லத்தின் முன்பு நின்று முழக்கமிட்டேன். அந்த காணொளி காட்சியை இப்போதும் என்னால் காண முடிகிறது. பல தோழர்களுக்கு அது தெரியவில்லை. பிரபாகரன் அழித்தொழிக்கப்பட்டுவிட்டார் என்ற பிறகு சில பேர் 'எங்கள் அண்ணன்' என்று உரிமை கொண்டாடுகின்றனர்.
பாஜகவினர் என்னை இந்துக்களுக்கு எதிரி என்று கூறுகின்றனர். தமிழ் தேசியத்தை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் சாதி ஒழிப்போடு இணைத்து பார்க்கிறது. தமிழ் தேசியம் என்பது வெறும் மொழி உணர்வல்ல. பிற மொழி வெறுப்பு அல்ல. தெலுங்கு, கன்னடம் எதிர்ப்பு அல்ல. இந்திய தேசியம் என்கிற கட்டமைப்புக்குள்ளே எங்களுக்கு மொழி, இனம் சார்ந்த இறையாண்மை இருக்கிறது. அந்த தனித்துவத்தை ஒருபோதும் இழந்து விடமாட்டோம் என்று போராடுவது தான் தமிழ் தேசியம்" என்று திருமாவளவன் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர் "விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கி விட்டார். விடுதலை சிறுத்தைகள் பல பேர் அங்கு செல்கிறார்கள் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். என் தலைமையை ஏற்றுக் கொண்டு, சாதி ஒழிப்பு கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்ட ஒருவர் கூட கட்சியை விட்டு வெளியேற மாட்டார். விஜயகாந்த் வந்த போது ஒருவர் கூட செல்லவில்லை. பாமக தலைவர் ராமதாஸ் கூட, 'விடுதலை சிறுத்தைகளும் பாமகவினரும் செல்கின்றனர்' என என்னிடம் கூறினார். போகிறவர்கள் போகட்டும். தேவையில்லாததை வடிகட்டுவது போன்று தான் அது. நம்முடன் தகுதியானவர்கள் மட்டும் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவரிடம் கூறினேன்.
திமுகவில் எத்தனை சீட் (தொகுதி) கொடுக்கிறார்கள் என்பது கவலை இல்லை. தமிழ் தேசியத்தை பேசுவதற்கும் மதவாத சக்திகள் தமிழகத்தில் ஆட்சியில் அமராமல் தடுப்பதற்கும் திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடிப்போம். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதசார்பற்ற கூட்டணி வெற்றி பெற விசிகவினர் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும்" என்று திருமாவளவன் பேசினார்.