விஜய் பிரச்சாரம் தீவிரம் அடைகிறது; கணிசமான வாக்குகளை பெறுவார் - திருமாவளவன் ஓபன் டாக்
அண்ணாமலையின் நடவடிக்கைகள் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது என திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : September 13, 2025 at 2:53 PM IST
கோவை: விஜய்யின் பிரச்சாரமும், களப்பணிகளும் தற்போதுதான் தீவிரமடைந்துள்ளதாகவும், அவரால் கணிசமான வாக்குகளை பெற முடியும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை மாவட்டம் ராமநாதபுரத்தை அடுத்த சுங்கம் பகுதியில் 'சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா' வங்கியின் SC/ST ஊழியர்களின் கருத்தரங்கம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று உரையாற்றினார். அவர் பேசியதாவது:
இன்றைக்கு மதத்தின் பெயராலும், சாதியின் பெயராலும் வன்முறைகளும், பேரிடர்களும் நடைபெற்று வருகின்றன. பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. இவற்றையெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்கின்ற மனநிலைதான் பெரும்பாலான மக்களிடம் உள்ளது. யார் வீடோ எரிகிறது என்ற எண்ணத்தில், இந்த கொடுமைகளை எல்லாம் கண்டும் காணாமலும் இருக்கின்றனர்.
பௌத்தர்கள் என்பதால் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள். இஸ்லாமியர் என்பதால் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள். தமிழர்கள் என்பதால் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள். தலித் என்பதால் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள். பெண்கள் என்பதால் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். இந்த வெறுப்பு அரசியலை ஒழிக்க வேண்டும்.
ஒரு கட்சிக்கு எதிராக பேசுவதால், நம் மீது சிலருக்கு வெறுப்பு உருவாகலாம். வன்கொடுமை பற்றி பேசுகிறோம் என்பதால் சிலருக்கு கோபம் ஏற்படலாம். இந்த எதிர்ப்புகளை எப்படி எதிர்கொள்வது என நினைக்கும் போது, புத்தரை நாம் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும், அப்போதுதான், இவற்றையெல்லாம் தாங்கிக் கொள்ளும் சகிப்புத் தன்மை நமக்கு கிடைக்கும்" என திருமாவளவன் பேசினார்.
அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, விஜய் இன்று திருச்சியில் மேற்கொள்ளும் பிரச்சாரம் குறித்து அவரிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், "விஜய்யின் பிரச்சாரம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்று பலராலும் கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. விஜய்யின் களப்பணிகள் தற்போதுதான் தீவிரமடைந்துள்ளன. அவரால் கணிசமான வாக்குகளை விஜய் பெற முடியும். ஆனால், திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்பை அவரால் தடுக்க முடியாது.
விஜய் தனியாகதான் நிற்பார் என சிலர் கூறுகிறார்கள். அவர் கூட்டணி அமைப்பார் என சிலர் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், இன்னும் அந்த விஷயத்தில் தெளிவு கிடைக்கவில்லை" என திருமாவளவன் கூறினார்.
அண்ணாமலை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "பாஜகவுக்குள்ளேயே அண்ணாமலை ஒரு அரசியல் செய்கிறார். நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையை ஏற்றுக் கொள்வதில் அண்ணாமலைக்கு சிக்கல் உள்ளது என்பது அவரது நடவடிக்கையில் இருந்தே தெரிகிறது. தான் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என அண்ணாமலை விரும்பியதை போலவே, நயினார் நாகேந்திரனும் சுதந்திரமாக செயல்பட நினைப்பார் என்பதை அண்ணாமலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அண்ணாமலையின் நடவடிக்கைகள், நயினார் நாகேந்திரனுக்கு நெருக்கடியை உருவாக்குவது போல உள்ளது" என திருமாவளவன் கூறினார்.