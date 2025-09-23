ETV Bharat / state

ராமதாஸ் தலைமையில் நாளை வன்னியர் சங்க கூட்டம்; முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற நிர்வாகிகள் தீவிரம்!

வன்னியர் சங்க மாநில தலைவர் பு.தாஅருள்மொழி, மருத்துவர் ராமதாஸின் விசுவாசி என்பதால் கூட்டத்தில் வன்னியர்களின் வாக்குகளை முழுமையாக ராமதாஸ் தரப்பு பெறும் வகையில் முக்கியமான தீர்மானங்கள் நிறைவற்றப்பட உள்ளன.

நிர்வாகிகளுடன் ராமதாஸ் ஆலோசனை
நிர்வாகிகளுடன் ராமதாஸ் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

September 23, 2025

விழுப்புரம்: வன்னியர் சங்க மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் ராமதாஸ் தலைமையில் நாளை (செப்.24) நடக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற, நிர்வாகிகள் தீவிரம் காட்டி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ராமதாஸ் - அன்புமணி ஆகிய இருவருக்கும் இடையே பெரும் மோதல் வெடித்து, தற்போது தனித்தனியே அணியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அன்புமணியை தலைவர் மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கி ராமதாஸ் உத்தரவிட்டார்.

ஆனால், அன்புமணியை தான் பாமக தலைவராக அங்கீகரித்து இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் அனுப்பி இருப்பதாக அக்கட்சியின் வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்து இருந்தார். இது, பாமக தொண்டர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

அதே சமயம், ''இது உண்மைக்கு மாறானது. அவர்கள் போலி முகவரிகளை கொடுத்துள்ளனர். அவர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகாரம் வழங்கவில்லை என்று ராமதாஸ் தரப்பினர் தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், சமீபத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தை சட்டரீதியாக அணுகுவது தொடர்பாக தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக உயர்மட்ட ஆலோசனை குழு கூட்டம் நடந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று பாமக மாவட்ட செயலாளர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்ராமதாஸ் தலைமையில் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் ,அன்புமணியை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கியது குறித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, அதை தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்க ராமதாஸ் தரப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

அதே போல, தேர்தல் கூட்டணி சம்பந்தமாகவும் கூட்டத்தில் கருத்து கேட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பாமக கொளரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி, அருள் எம்.எல்.ஏ, தலைமை நிலைய செயலாளர் அன்பழகன், ராமதாஸ் மகள் ஸ்ரீகாந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்நிலையில், வன்னியர் சங்க மாவட்ட செயலர்கள், மாவட்டத் தலைவா்கள் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் நாளை (செப். 24) காலை 10 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. ராமதாஸ் தலைமையில் நடக்கும் இக்கூட்டத்தில், பாமக கௌரவ தலைவா் ஜி.கே.மணி, வன்னியர் சங்க மாநில தலைவர் அருள்மொழி, கட்சியின் நிர்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

இதில் அருள்மொழி, ராமதாஸின் தீவிர விசுவாசி என்பதால், நாளைய தினம் நடைபெறும் கூட்டத்தில், அன்புமணிக்கு எதிராக முக்கியமான தீர்மானங்கள் நிறைவற்றப்படும் என்று பாமக தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது.

S RAMADOSS PATTALI MAKKAL KATCHI வன்னியர் சங்க கூட்டம் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் VANNIYAR SANGAM MEETING

