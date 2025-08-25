திருப்பத்தூர்: இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்திருந்த 5 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்ற வழக்கில் ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த நபரை வாணியம்பாடி நகர காவல் துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியை அடுத்த பாலப்பனூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி. இவர் வாணியம்பாடி மலங்கு சாலையில் புதியதாக வீடு கட்டி வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் 27 ஆம் தேதி சுப்பிரமணி வீடு கட்டும் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க ரூபாய் 5 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாயிற்கான காசோலையை ஒப்பந்ததாரரான ஜெயபால் என்பவரிடம் அளித்துள்ளார்.
அதனை பெற்றுக்கொண்ட ஜெயபால், வாணியம்பாடி சி.எல். சாலையில் உள்ள வங்கிக்கு சென்று 5 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்து புறப்பட முயன்றபோது இருசக்கர வாகனம் பஞ்சராகி இருந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர், வாகனத்தை இருசக்கர வாகனம் பழுதுபார்க்கும் கடையில் ஜெயபால் விட்டுள்ளார். அதில் வைத்திருந்த பணப்பையை எடுத்துக்கொண்டு மலங்கு சாலையில் கட்டிட பணி நடக்கும் இடத்திற்கு சென்ற ஜெயபால் அதனை சுப்பிரமணியிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.
சுப்பிரமணி பணத்தை தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்துள்ளார். பின்னர் இருவரும், சுப்பிரமணி புதிததாக கட்டி வரும் வீட்டின் எதிரே உள்ள உறவினர் வீட்டின் சுபநிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள சென்றனர்.
அதனை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி முடிந்து வெளியில் வந்து பார்த்தபோது இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்திருந்த ரொக்க பணம் காணாமல் போயிருப்பதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதுகுறித்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது, சுப்பிரமணி நிறுத்தி வைத்திருந்த இருசக்கர வாகனத்தின் அருகில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வந்து செல்லும் காட்சி பதிவாகி இருந்தது.
அதனை தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து ஜெயபால் வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததன் பேரில், வாணியம்பாடி நகர காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அங்குள்ள சிசிடிவிகளில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து. இந்த சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
|இதையும் படிங்க: "எதிர்காலமே AI தான்.. மாணவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்க தொடங்குங்கள்" - பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன்!
அந்த விசாரணையில் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ரத்தினகுமார் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, ஆந்திராவிற்கு விரைந்த காவல் துறையினர் ரத்தினகுமாரை கைது செய்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், ரத்தினகுமார், ஜெயபால் ஒப்பந்ததாரராக பணியாற்றும் கட்டிடத்தில் பொறியாளராக பணியாற்றி வந்தது தெரியவந்தது.
இந்த நிலையில், சம்பவத்தன்று ஜெயபால் வங்கியில் இருந்து பணம் எடுத்து வருவதை அறிந்த ரத்தினகுமார், அதனை கொள்ளையடிக்க திட்டம் தீட்டி உள்ளார். அதன்படி அவர் ஜெயபாலின் இருசக்கர வாகனத்தை பஞ்சர் செய்து அவரை திசைத்திருப்பி, பதற்றமடைய செய்து பணத்தை கொள்ளையடிக்க திட்டம் தீட்டியது காவல் துறையினர் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து ரத்தினகுமார் மீது வாணியம்பாடி நகர காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.