வந்தே பாரத் ரயில் அடுத்தடுத்து 3 இடங்களில் என்ஜின் கோளாறு; 4 மணி நேரம் அவதிக்குள்ளான பயணிகள்!
சீரமைப்பு பணி தாமதம் ஆனதால் பயணிகள் சுமார் 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அவதிக்கு உள்ளாகினர். எரிச்சல் அடைந்த பயணிகளில் சிலர் ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு விரைந்து சரி செய்யுமாறு வலியுறுத்தினர்.
Published : September 20, 2025 at 10:41 PM IST
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் அருகே வந்தே பாரத் ரயில் அடுத்தடுத்து 3 இடங்களில் என்ஜின் கோளாறு ஏற்பட்டு, பாதி வழியில் நின்றதால் 4 மணி நேரம் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
கர்நாடகா மாநிலம், மைசூரில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு இயக்கப்படும் வந்தே பாரத் ரயில் மைசூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இன்று பிற்பகல் 1.10 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 7.20 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தடைய வேண்டும். ஆனால் இந்த ரயில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த பச்சூர் நிலையம் அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, திடீரென என்ஜின் பழுதாகி பாதி வழியில் நின்றது.
இதுகுறித்து ரயில்வே உயர் அதிகாரிகளுக்கு உடனே தெரியப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து பராமரிப்பு ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து கோளாறை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 1 மணி நேர பராமரிப்பு பணிகளுக்கு பிறகு ரயில் மீண்டும் புறப்பட்டது. ஆனால் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே ரயில் மீண்டும் சோமநாயக்கன்பட்டி நிலையம் அருகே என்ஜின் பழுதடைந்து நின்றது.
இதையறிந்த ரயில்வே துறை உயரதிகாரிகள் உடனடியாக மாற்று ரயில் என்ஜினை வரவழைத்து பொருத்தி மீண்டும் ரயிலை இயக்கினர். ஆனால் அங்கிருந்து ரயில் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் ஜோலார்பேட்டை நிலையத்திற்கு வந்த போது மீண்டும் என்ஜின் பழுதடைந்து நின்றது. இதை சரி செய்யும் பணியில் தாமதம் ஆனதால், பயணிகள் சுமார் 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.
இதனால் எரிச்சல் அடைந்த பயணிகளில் சிலர் ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு விரைந்து கோளாறை சரி செய்யுமாறு வலியுறுத்தினர். அதனை தொடர்ந்து மாற்று என்ஜின் பொருத்தப்பட்டு, ரயில் மீண்டும் புறப்பட்டு சென்றது. இதன் பிறகே ரயில் பயணிகள் நிம்மதி அடைந்தனர். சில கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் தொடர்ந்து வந்தே பாரத் ரயில் மீண்டும் மீண்டும் என்ஜின் பழுதடைந்து, பாதி வழியில் நின்ற சம்பவம் பயணிகள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியையும், ரயில்வே உயர் அதிகாரிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வந்தே பாரத் ரயில்களுக்கு பயனைகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு ஏற்பட்டு இருக்கும் சூழலில் அடுத்த கட்டமாக வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளது. இதுதொடர்பாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கடந்த ஜூலை 25 அன்று ராஜ்யசபாவில் பேசும் போது, ''வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலின் முதல் முன்மாதிரி தயாராகி, அனைத்து சோதனைகளும் நிறைவடைந்து விட்டது'' என்று தெரிவித்து இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.