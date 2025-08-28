கோயம்புத்தூர்: அமெரிக்க வரியின் தாக்கம் எதுவாக இருந்தாலும், அதை இந்திய அரசும், மக்களும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
கோயம்புத்தூர் பந்தயசாலை பகுதியில் உள்ள தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்க (சைமா) அலுவலகத்தில் பருத்தி இறக்குமதிக்கான 11% வரி விதிப்பை டிசம்பர் வரை ரத்து செய்ததற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதில் தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கத் தலைவர் சுந்தர்ராமன், பருத்தி ஜவுளி ஏற்றுமதி குழு உறுப்பினர் ரவி ஷியாம், பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானதி சீனிவாசன், "இந்திய விவசாயிகளுக்கும், தொழில்துறைக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் காப்பற்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்கிறது. தங்க நகை, பின்னலாடை என இறக்குமதி வரி நாடு முழுமைக்கும் இருக்கும் பிரச்சினை. இதனை புதிய சவாலாகவும் பார்க்கலாம், வாய்ப்பாகவும் பார்க்கலாம். தற்போதைய, அமெரிக்க வரியின் தாக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள இந்திய அரசும், மக்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள். இது அமெரிக்காவுக்கும் சேலஞ்சாகதான் இருக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அனைத்து தொழில்துறை அமைப்புகளோடு விரைவில் கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் நடத்த இருக்கின்றோம். பின்னர், சம்மந்தப்பட்ட மத்திய அமைச்சர்களுடன் கூட்டம் நடத்தப்படும். தற்போதுள்ள சூழல் என்பது நம்மால் சமாளிக்கக்கூடிய சூழலாகத்தான் இருக்கிறது. முதலில், கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து தொழில்களையும் ஒருங்கிணைத்து கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் நடத்தப்படும்" என்றார்.
முன்னதாக பேசிய சைமா தலைவர் சுந்தரராமன் “பருத்தி ஏற்றுமதி குழு உறுப்பினர் ரவி சாம் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது இந்தியாவில் பருத்தி இறக்குமதிக்கான வரி 11% என்பதை குறைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 3 கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், முதலில் செப்டம்பர் 30 வரை மட்டும் இறக்குமதி வரி ரத்து செய்யப்பட்டது. இது போதுமானதாக இல்லை என மத்திய அரசை நேரில் சந்தித்து தெரிவித்தோம்.
அந்த கோரிக்கையை ஏற்ற மத்திய அரசு, டிசம்பர் 31 வரை இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்துள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது. அதற்காக, பிரதமர் மோடி, நிதியமைச்சர், ஜவுளித்துறை அமைச்சர், வேளாண் அமைச்சர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி. குறிப்பாக, எங்கள் நிலையை எடுத்துக்கூறி, நிதியமைச்சரை சந்திக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் கொடுத்த வானதி சீனிவாசனுக்கும் நன்றி” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பருத்தி ஐவுளித்துறை மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அமெரிக்க விதித்துள்ள வரி முறையானது அல்ல. இருந்தாலும், இந்திய ஜவுளித்துறை உறுதியாகவே இருக்கிறது. ஏனென்றால், இந்தியாவிலிருந்து 36 பில்லியன் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் நிலையில், அதில் ஒரு பங்கு மட்டுமே அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
இருப்பினும், அமெரிக்க வரி விதிப்பு எதிரொலியாக ஐவுளித்துறையில் பாதிப்பு ஏற்படும். ஆகையால், 40 நாடுகளுடன் மத்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, உள்நாட்டில் 10 சதவீதம் வாங்குவது உயர்ந்தாலே இதை சுலபமாக சமாளிக்க முடியும். மேலும், அமெரிக்காவின் இந்த வரி விதிப்பை நாம் எதிர்கொள்வோம். ஆனால், அமெரிக்கா அவர்களுக்கு வேண்டியதை எல்லாம் வெளியில் வாங்க முடியாது. நம்மிடம்தான் வாங்கியாக வேண்டும்.
முன்பு 25 சதவீத டாரிப் இருந்த போது யாரும் விலையைக் குறைக்க கேட்கவில்லை. 50 சதவீத டாரிப் என்றவுடன் வர்த்தகர்கள் குறைக்க கோரியுள்ளனர். ஆனால், மத்திய அரசு 27ஆம் தேதிக்கு மேல் பேசலாம் எனக் கூறியுள்ளது” என்றார்.
மேலும், "வங்கிக் கடனை தள்ளி வைப்பு, வட்டி குறைப்பு, மூலப் பொருட்கள் கையிருப்பு போன்றவை தற்போதைய தேவையாக உள்ளது. இனிவரும் 2 அல்லது 3 மாதத்தில் அமெரிக்க இறக்குமதி வரி விவகாரம் சரியாகிவிடும் என்று நம்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.