பெயிண்ட் அடிச்சிட்டா மட்டும் 'பிங்க் பஸ்' ஆகிவிடாது! உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வானதி சீனிவாசன் பதிலடி!

கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்களை எடப்பாடி பழனிசாமி பார்ப்பதில் என்ன அரசியல் உள்ளது? என்று வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பினார்.

வானதி சீனிவாசன் (கோப்புப்படம்)
வானதி சீனிவாசன் (கோப்புப்படம்) (@VanathiBJP)
Published : September 17, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: 'பிங்க் பஸ்' அதிகமாக விடப்படுவதில்லை, அப்படியே அது வந்தாலும் பாதி வழித்தடத்தில் நின்று விடுகிறது என்று பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் விமர்சித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பாஜக சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக கோவை புலியகுளம் பகுதியில் 'ஆரோக்கியமான மகளிர் - வலிமையான குடும்பம்' திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்கான இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ கலந்துகொண்டு முகாமை பார்வையிட்டார். தொடர்ந்து கேக் வெட்டி பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வானதி சீனிவாசன், '' பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் பரிசாக மத்திய அரசால் ஆரோக்கியமான மகளிர் - வலிமையான குடும்பம் என்ற புதிய திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு, நாடு முழுவதும் பெண்களுக்காக 75 ஆயிரம் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

கோவையில் 'மோடியின் தொழில் மகள்' நிகழ்ச்சி 20ம் தேதி வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற உள்ளது. அந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன், முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்'' என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பிரதமர் மோடிக்கு அரசியல் ரீதியாக என்ன பிறந்த நாள் பரிசு கொடுக்கப் போகிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த வானதி சீனிவாசன், ''அரசியல் ரீதியாக இந்த முறை தமிழ்நாட்டில் இருந்து இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இரட்டை இலக்கத்தில் பாஜக எம்எல்ஏக்களை, அடுத்த பிறந்த நாளில் பரிசாக கொடுக்கப் போகிறோம். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது'' என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: விஜய்யின் பரப்புரையில் ஆம்புலன்ஸ் வந்தது இயல்பானது அல்ல: தவெக ராஜ்மோகன் ஓபன் டாக்

டெல்லியில் பாஜக தலைவர்களை அதிமுக தலைவர்கள் சந்திப்பது அரசியலில் பேசு பொருளாகியுள்ளது என்ற கேள்விக்கு, '' கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்களை அவர் பார்ப்பதில் என்ன அரசியல் உள்ளது? அனைவரும் எங்கள் கட்சித் தலைவர்களை தான் பார்க்க செல்கிறார்கள். டெல்லியில் இன்னொரு அரசியல் தலைவரும் (ராகுல் காந்தி) இருக்கிறார், அங்கு யாரும் செல்லவில்லையே? ''என தெரிவித்தார்.

மகளிருக்கான இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம்
மகளிருக்கான இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஜய்யின் பிரச்சாரத்திற்கு பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டது குறித்தான கேள்விக்கு, ''அரசியல் கட்சி பிரச்சாரம் எனும் பொழுது எங்களுடைய பேனர்களையும், கட்சிக் கொடிகளையும் இங்கு அதிகமாக வைக்க விட மாட்டார்கள். விஜய் புதிதாக அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளதால் இதுபற்றி அதிகமாக செய்தி் வருகிறது. இதனை நாங்கள் ஏற்கெனவே அனுபவித்துதான் வருகிறோம்.'' என கூறினார்.

ஒருவர் (இபிஎஸ்) பச்சை கலர் பஸ், மற்றொருவர் (விஜய்) மஞ்சள் கலர் பஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஆனால், கடைசியில் ஜெயிக்க போவது 'பிங்க்' கலர் பஸ் தான்'' என்று துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியது குறித்து பதிலளித்த வானதி சீனிவாசன், ''அந்தப் பிங்க் பஸ்ஸை துணை முதல்வர் வந்து பார்க்க வேண்டும். பிங்க் பெயிண்ட் அடித்தால் மட்டும் அது பிங்க் பஸ் ஆகி விடாது, அதனை வைத்து மகளிரை ஏமாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அந்த பஸ் அதிகமாக விடப்படுவதில்லை, அப்படியே அது வந்தாலும் பாதி வழித்தடத்தில் நின்று விடுகிறது. எனவே இதனை வைத்து பெண்கள் ஓட்டு போட போவதில்லை என்று துணை முதல்வர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.'' என கூறினார்.

மேலும், பாஜகவின் பிரசாரத்திற்கு பிரத்யேக பஸ் வருமா? என்ற கேள்விக்கு, '' மாநிலத் தலைவர் எப்படி வருகிறார்? என்பதை வரும்போது பாருங்கள். இப்பொழுது கூறினால் சஸ்பென்ஸ் போய்விடும். மாநிலத் தலைவரின் சுற்றுப்பயணம் குறித்து பொறுப்பாளர்கள் அறிவிப்பார்கள்.'' என தெரிவித்தார்.

