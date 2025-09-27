"உனக்காக தான் காத்திருக்கிறேன்" எனக் கூறி செவிலியருக்கு விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்த நபர் கைது!
சென்னை: சென்னை வளசரவாக்கத்தில் இரவு நேரத்தில் பணியை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய செவிலியரை பின் தொடர்ந்து "உனக்காக தான் காத்திருக்கிறேன்" என்று கூறி விசிட்டிங் கார்ட் கொடுத்த நபரை பொதுமக்கள் சேர்ந்து பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 25 வயது பெண் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். நேற்றிரவு பணியை முடித்துவிட்டு, பேருந்து ஏறுவதற்காக கேசவர்த்தினி பஸ் நிறுத்தம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்துள்ளார்.
அப்போது அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தில் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து, அவரிடம் "உனக்காக தான் காத்திருக்கிறேன்" என்று கூறி விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்துவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து சென்றுள்ளார்.
அதனால் பதற்றமடைந்த செவிலியர் அருகில் இருந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ராஜேஷிடம் இதுகுறித்து கூறியுள்ளார். உடனே ராஜேஷ் தனது ஆட்டோவில் அந்த நபரை துரத்தி சென்று பிடித்து கண்டித்துள்ளார். அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில் செவிலியர் இதுகுறித்து பொதுமக்களிடம் எடுத்துகூற அனைவரும் சேர்ந்து பிடித்து அந்த நபரை விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் அந்த நபரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் போரூரை சேர்ந்த ரமேஷ் என்பதும், அவர் மெடிக்கல் ரெப்பாக வேலை செய்து வருவதும் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து அவரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பிரபல உணவகத்தில் அமலாக்கத் துறை ரெய்டு
சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலையில் பிரபல உணவகம் அமைந்துள்ளது. இந்த உணவகத்தில் 5 அதிகாரிகள் கொண்ட அமலாக்கத் துறை குழு நேற்று சோதனை மேற்கொண்டனர். சட்டவிரோதமான பண பரிமாற்றம் தொடர்பாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனையானது நடைபெறுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த உணவகம் பிரபல குழும நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், நிறுவன உரிமையாளருக்கு தொடர்புடைய அனைத்து இடங்களிலும் சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தெரிகிறது. சென்னையின் பிரபல உணவகத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த சோதனை நகரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
சென்னையில் பள்ளி, கல்லூரி, ஆளுநர் மாளிகை (ராஜ்பவன்), தலைமைச் செயலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து இ-மெயில் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வருவது தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைக்கு நேற்றிரவு 9.45 மணிக்கு இ - மெயில் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்துள்ளது. இதைப்பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அதிகாரிகள் இரவு 11.20 மணியளவில் இதுகுறித்து கிண்டி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இதையடுத்து கிண்டி போலீசார் 12.10 மணியளவில் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் மோப்ப நாய்கள் மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்களுடன் சேர்ந்து நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து சோதனை நடத்தினர். சோதனையில் வெடிகுண்டு தொடர்பான எந்த பொருட்களும் கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து அது போலியான வெடிகுண்டு மிரட்டல் என உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. தொடந்து இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட இ-மெயில் விபரங்கள் குறித்து சைபர் போலீசாருடன் சேர்ந்து கிண்டி காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.