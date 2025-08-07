சென்னை: தேசிய விருது அறிவிப்பில் அரசியல் இருக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனால் அதிருப்தி இருக்கிறது என்று கவிஞர் வைரமுத்து கூறினார்.
கருணாநிதியின் 7 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, சென்னை மெரினாவில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் வைரமுத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தமிழகம் என்றைக்கும் கருணாநிதியை மறக்காது. முதலமைச்சர் இன்றைக்கு பொருளாதார இரட்டை இலக்கை கொண்டு வந்துள்ளார் என்றால் அதற்கு கருணாநிதி தான் காரணம்.
திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை. திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளேன். இந்த நாட்டில் மதம் பெரியதா? சாதி பெரியதா? என ஒரு கேள்வி பெரியாரிடம் கேட்கப்பட்ட போது சாதி தான் பெரியது என்றார். நீங்கள் நினைத்தால் மதம் மாறலாம். ஆனால் சாதி மாற முடியாது. எனவே சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பெரியார் கூறினார்.
தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டதில் அரசியல் இருக்கிறதோ இல்லையோ அதிருப்தி இருக்கிறது" என்று வைரமுத்து தெரிவித்தார்.
திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி
இதையடுத்து அங்கு வந்த திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி, "1000 அமித்ஷாக்களும், 10 ஆயிரம் மோடிகளும் வந்தாலும் திராவிட இயக்கத்தை அசைக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காக பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி வழியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போராடி வருகிறார்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டதின் பெயரை கூட மாற்ற நினைக்கிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்று மூக்குடைந்து திரும்பி வந்துள்ளார்கள். வரும் தேர்தலிலும் தோல்வியடைவார்கள்.
கோயில் திருவிழாக்களில் தான் சாதிய மோதல் அதிகரித்து வருகிறது. கோயில் திருவிழாக்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ். சாதியை மறைமுகமாக வளர்த்து அதனை பாதுகாத்து ஊக்கப்படுத்துகிறது.
ஆணவ கொலையை தடுக்க தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம். ஆணவ கொலையை சட்டம் மூலம் மட்டுமே தடுத்து விட முடியாது. தீண்டாமை ஒழிப்பு, சாதி ஒழிப்பு குறித்து கடுனையான பிரச்சாரம் தேவை" என்றார்.
மல்லை சத்யா
அதனைத் தொடர்ந்து, கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் மல்லை சத்யா மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "பிரதமரை சந்தித்து ரஷ்யாவில் இருக்கும் தமிழக மாணவர்களை மீட்க வேண்டும் என துரை வைகோ மனு அளித்துள்ளார். அந்த மனுவில் 68 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையொப்பமிட்டதாக கூறுகிறார். எத்தனை இந்தியா கூட்டணியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திட்டார்கள் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும்.
பாஜகவை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் அதில் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார்கள். எதிரணியில் இருக்கும் பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கையெழுத்து வாங்கியதில் இருந்து துரை வைகோவின் முகத்திரை கிழிந்துள்ளது. பாஜகவின் ஸ்லீப்பர் செல்லாக தமிழகத்தில் திராவிட இயக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணம் ஆகியிருக்கிறது. அயலக துறை இருக்கிறது. ஆனால் ஓடோடி சென்று பிரதமரிடம் மனு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடன் கூட்டணி தொடரும், உங்களுக்கு என்றைக்கும் துணையாக இருப்பேன் என கருணாநிதியிடம் தெரிவித்தது உண்மை என்றால் ஏன் பாஜக உறுப்பினர்களிடம் கையெழுத்து பெற்றதை வைகோ ஏன் கண்டிக்கவில்லை? மத்திய அமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு பாஜகவுடன் துரை வைகோ நெருக்கம் காட்டுகிறார்" என்று கூறினார்.
