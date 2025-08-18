கோயம்புத்தூர்: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணை தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூர் பகுதியில் இன்று நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் வந்தார். விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைகோ, ''குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ள சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் எனக்கு நல்ல நண்பர். இதே விமான நிலையத்திற்கு அன்றைய பிரதமர் வாஜ்பாய் வந்த போது பெரும் கூட்டம் அவரை பார்த்து பேச விரும்பியது. லாபியில் இருந்த அவரிடம் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னதை நானும் வலியுறுத்தினேன். கோவை மக்கள் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறார்கள் என்பதை வலியுறுத்தினோம். தாராளமாக நான் அவர்களை சந்திக்கிறேன் என வந்து 1998 ல் சந்தித்தார். அப்போது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தோடும், பாரதிய ஜனதா கட்சியோடும் மதிமுக தோழமை கொண்டு இருந்த அந்த காலத்தில் பெரும் குண்டுவெடிப்பு நடைபெற்றது.
எண்ணற்றவர்கள் மடிந்து படுகாயமுற்று மருத்துவமனையில் இருந்த போது கோவை மாநகரமே அதிர்ந்து போயிருந்தது. அப்போது எவரும் பிரச்சாரத்திற்கு வராமல் வெறிச்சோடி கிடந்த வீதிகளில் நான் விருதுநகரில் இருந்து புறப்பட்டு வந்து சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்தேன்.
திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நான் 3 நாட்கள் திறந்த வேனில் பிரச்சாரம் செய்தேன். கோட்டைமேடு பதட்டமாக இருக்கிறது என DIG என்னை தடுத்தார். அதையும் மீறி நான் சி.பி ராதாகிருஷ்ணனுக்காக பிரச்சாரம் செய்தேன். நல்ல வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார். தற்போது மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறார். குடியரசு துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்க இருப்பதற்கு எங்களுடைய மகிழ்ச்சிகரமான, வாழ்த்துகளை மறுமலர்ச்சி திராவிட கழகத்தின் சார்பில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் அடுத்த கட்டத்தில் குடியரசு தலைவராக கூட வாய்ப்புகள் உள்ளது. எனவே கட்சி எல்லைகளைக் கடந்து நம்முடைய தாய் தமிழகத்தினுடைய ஒரு தமிழர், நல்ல பண்பாளர், அனைவரையும் மதிக்க கூடிய சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்க இருப்பதை உணர்ந்து நான் வாழ்த்துகளை, பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பீகாரில் மட்டும் 65 லட்சம் பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இது, ஒரு அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலை. தேர்தல் ஆணையம் அப்படி ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என சமாதானம் சொல்கிறது. வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றால் சுதந்திர இந்தியாவில் இப்படிப்பட்ட மோசடி இதுவரை நடந்தது இல்லை. அதற்கு தீர்வு காண்பதற்காகவே இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் போராடிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். வாக்காளர் பட்டியலில் நீக்கப்பட்ட பெயர்கள் இடம் பெற வேண்டும் என்பது ஜனநாயகத்தை விரும்பும் அனைவரின் கோரிக்கையாகும்.
இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் குடியரசு துணைத் தலைவராக ராதாகிருஷ்ணனை ஆதரிப்பார்களா என்று கேட்கிறீர்கள். அவர் அறிவிக்கப்பட்டு இருப்பதற்கு நான் வாழ்த்து கூறினேன். இந்தியா கூட்டணி கலந்து பேசி யாரை நிறுத்த போகிறார்கள்? என்பதை இப்போது யூகமாக நான் கூற முடியாது. அவர் எனக்கு நண்பர் என்ற முறையில் கட்சியை கடந்து தமிழராக உள்ள நான் அவருக்கு வாழ்த்து கூறினேன்.
திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும், தோழமை கட்சிகளும் ஆலோசித்து முதல்வர் மூலமாக அறிவிக்கும் அறிவிப்பின்படி மறுமலர்ச்சி திமுக நடந்து கொள்ளும்.
ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் மாநாடு போடுகிறது. மதுரையில் தவெகவும் மாநாடு போடுகிறார்கள். நான் லட்சோப லட்ச தொண்டர்கள் அலை கடலென திரண்டு வந்த மாநாடுகளை எல்லாம் 30 வருடங்களுக்கு முன்னரே பார்த்து இருக்கிறேன். யாரும், யாரையும் பார்த்து இங்கு பயப்படவில்லை" என்று வைகோ கூறினார்.