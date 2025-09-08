மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தரமாக நீக்கம்: அதிரடியாக உத்தரவிட்ட வைகோ

ETV Bharat / state

மதிமுக கட்சியில் இருந்து மல்லை சத்யா நீக்கம்
மதிமுக கட்சியில் இருந்து மல்லை சத்யா நீக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 8, 2025 at 1:37 PM IST

சென்னை: துரை வைகோவுடன் தொடர்ந்து மோதல் போக்கில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், மதிமுகவில் இருந்து அதன் துணைப் பொதுச்செயலாளர் மல்லை சத்யா நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 20ஆம் தேதி நடந்த மதிமுக உயர்நிலை மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில், வைகோவின் மகன் துரை வைகோவுக்கு பதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் துணைப் பொதுச்செயலாளராக இருக்கும் மல்லை சத்யா அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்பட்டது.

மேலும், இதுதொடர்பாக துரை வைகோவுக்கும், மல்லை சத்யாவுக்கும் இடையே பனிப்போர் நிலவி வந்த நிலையில், பின்னர் அது வெளிப்படையான மோதலாக வெடித்தது. இதையடுத்து, தான் கட்சியை விட்டு விலக போவதாக துரை வைகோ அறிக்கை வெளியிட்டார். இதையடுத்து, வைகோவும், மூத்த தலைவர்களும் சேர்ந்து துரை வைகோவையும், மல்லை சத்யாவையும் சமாதானம் செய்து வைத்தனர். அப்போது நடந்த கூட்டத்தில், துரை வைகோ மற்றும் மல்லை சத்யாவின் கைகளை வைகோ சேர்த்து வைத்தார்.

ஆனாலும் துரை வைகோ, மல்லை சத்யா இடையேயான மோதல் நீடித்துக் கொண்டே இருந்தது. இதனிடையே, தன்னை மோசமாக பேசக்கூடியவர்களுடன் மல்லை சத்யா தொடர்பில் இருப்பதாக வைகோ அண்மையில் குற்றம்சாட்டி இருந்தார். மேலும், தனக்கு மல்லை சத்யா துரோகம் செய்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: திடீர் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ளும் செங்கோட்டையன்! மன நிம்மதியை தேடுவதாக பேட்டி

வைகோவின் குற்றச்சாட்டு குறித்து கருத்து தெரிவித்த மல்லை சத்யா, துரோகம் செய்தேன் என்று கூறியதற்கு பதிலாக, தனக்கு வைகோ விஷம் கொடுத்திருக்கலாம் என்று வேதனை தெரிவித்தார். குடும்ப அரசியலை எதிர்த்து கட்சி தொடங்கிய வைகோ, மகனுக்காக கொள்கையையே மாற்றிக் கொண்டுவிட்டார் எனவும் குற்றம்சாட்டினார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, மதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது. இதன் காரணமாக, மல்லை சத்யாவை துணை பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்குவதாக வைகோ சமீபத்தில் அறிவித்தார். மேலும், இதுகுறித்து மல்லை சத்யா எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் உத்தரவிட்டிருந்தார். ஆனால், மல்லை சத்யா அனுப்பிய பதில் கடிதத்திலும், தன் மீதான குற்றச்சாட்டை அவர் மறுக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது.

இந்நிலையில், மல்லை சத்யாவை மதிமுகவில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்குவதாக வைகோ இன்று அறிவித்துள்ளார். அந்தப் பதிவில், "உங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நீங்கள் மறுக்கவில்லை. குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. உங்கள் மீதுள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கான பதில் முற்றிலும் ஏற்கத்தக்கதல்ல. நீங்கள் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே, உங்களை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் துணைப் பொதுச்செயலாளர், அடிப்படை உறுப்பினர் என அனைத்துவிதமான பதவிகளில் இருந்தும் நிரந்தரமாக நீக்கி உத்தரவிடுகிறேன்" என அதில் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

