"மத்திய அரசு சுயநலத்திற்காக அமலாக்கத்துறையை பயன்படுத்தி வருகிறது" வைகோ குற்றச்சாட்டு! - VAIKO

சட்டமன்ற விடுதிக்குள் அனுமதியின்றி அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தியுள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

வைகோ பேட்டி
வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 4:38 PM IST

திருச்சி: மத்திய அரசு சுயநலத்திற்காக அமலாக்கத்துறையை பயன்படுத்தி வருவதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

திருச்சியில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், ''பாலஸ்தீனத்து மக்கள் மீது ஆயிரமாயிரமாண்டுகளாக தாக்குதல்கள் நடந்து வந்தாலும், தற்போது பாலஸ்தீனத்தை கபளீகரம் செய்து பல்லாயிரக்கணக்கான பாலஸ்தீனியர்களை இஸ்ரேல் கொன்று குவித்து வருகிறது.

ஈழத்தில் சிங்கள அரசால் நடந்த இனப்படுகொலை போலவே பாலஸ்தீனத்தில் இனப்படுகொலை நடந்து வருகிறது. எனவே பாலஸ்தீனத்தை உடனடியாக தனி நாடு என்று இந்திய அரசு அங்கீகரித்து ஐ.நாவில் அதற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும்.

ரஷ்யாவில் இந்திய மாணவர்களை ராணுவத்திற்கு அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளார்கள். இதுதொடர்பாக வெளியுறவு துறை அமைச்சர், செயலாளர், பிரதமர் உள்ளிட்டோரை துரை வைகோ சந்தித்து பேசி உள்ளார். எந்த நாடும் இந்த அநீதியை செய்ததில்லை.

ரஷ்ய அதிபர் புதின் ஹிட்லராக மாறிவிட்டாரா? ரஷ்ய ராணுவம் நாஜிக்களைபோல புதினும் செயல்பட போகிறதா? இவ்விவகாரத்தில் இந்திய அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு இந்திய மாணவர்களை திருப்பி அழைத்து வர வேண்டும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர் "ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக இந்தியாவை மதவாத நாடாக மாற்ற முயற்சி மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள். மேகம் கூடி கலைவதைபோல தமிழ்நாட்டில் கட்சிகள் உருவாகிக் கொண்டு தினமும் அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகின்றன.

கூட்டணி அமைப்பது அவரவர் விருப்பம். மதிமுகவை பொறுத்தவரை 8 ஆண்டுகளுக்கு முன் நாங்கள் எடுத்த தீர்க்கமான முடிவான திமுகவை ஆதரிப்பது என்கிற அடிப்படையில் தொடர்ந்து ஆதரித்து வருகிறோம்.

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும். ஒரு சில பத்திரிகைகள் திட்டமிட்டே மதிமுக மீது களங்கம் ஏற்படுத்த 'நாங்கள் பாஜகவிற்கு தூது விடுகிறோம். அமைச்சர் பதவிக்கு ஏங்குகிறோம்' என எழுதுகிறார்கள். அது அப்பட்டமான பொய்.

மத்திய அரசு அரசியல் நோக்கோடு தங்களை எதிர்ப்பவர்களை அச்சுறுத்த வருமான வரி, அமலாக்க துறையை பயன்படுத்தி வருகிறது. மத்திய அரசு தனது சுயநலத்திற்காக அந்த அமைப்புகளை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

அந்தவகையில் தான் இன்று அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை செய்கிறது. அது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற விடுதிக்குள் அனுமதியின்றி அமலாக்கத்துறை சென்று சோதனை செய்தது தொடர்பாக ஐ.பெரியசாமி நீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளார். இதில், நீதிமன்றம் நல்ல முடிவை தரும். திமுக கூட்டணியை யாராலுமே உடைக்க முடியாது. நடக்கவே நடக்காது" என்று வைகோ கூறினார்.

