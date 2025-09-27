ETV Bharat / state

"கடல்சார் தேசமாக இந்தியாவை வலுப்படுத்த வேண்டும்" - மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால்!

இந்தியாவில் முதல் வகையான கடல்சார் கப்பல் இயக்கம் மாதிரி மையத்தை, மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் திறந்து வைத்தார்.

மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால்
மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
செங்கல்பட்டு: கடல்சார் தேசமாக இந்தியாவின் நிலையை வலுப்படுத்துவதற்கு, கடல்சார் கப்பல் இயக்கம் மாதிரி மைய முயற்சி முக்கியமானது என மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கல்பட்டில் உள்ள AMET நிகழ்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில், இந்தியாவில் முதல் வகையான கடல்சார் கப்பல் இயக்கம் மாதிரி மையம் சுமார் ரூ.13.5 கோடி மதிப்பீட்டில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த மையத்தின் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில், மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் கலந்து கொண்டு மாதிரி மையத்தை திறந்து வைத்தார்.

இந்த மையத்திற்கு, ஏ.பி.மோலார் - மெர்ஸ்க் (A.P. Moller - Maersk) நிறுவனத்துடனான புரிந்துணர்வு மூலம் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்காக சுமார் ரூ.6.5 கோடி நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கடல்சார் கப்பல் இயக்கம் மாதிரி மையத்தில், அதி நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் உள்ளன. கடல்சார் கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கண்காணிப்பு, திசை அறிதல், விபத்து தவிர்ப்பு, கடலில் சரியான வழி தடத்தில் செல்லுதல், ஒளி அடையாளம் காணுதல் மற்றும் பழுதுபட்ட இயந்திரத்தை சரி செய்தல் உள்ளிட்ட முழுமையாக நேரடி பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

இதையும் படிங்க: வெளியுறவு துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தலைமையில் பிரிக்ஸ் அமைச்சர்கள் கூட்டம்!

கடல்சார் கப்பல் இயக்க மாதிரி மைய தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால், “அமெட் பல்கலைக் கழகம், மெர்ஸ்க் இந்தியாவின் கடல்சார் திறமையை வளர்ப்பதில் தண்ணிகர் இல்லாத அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. இந்த உலக தரம் வாய்ந்த வசதி, நமது மாணவர்களுக்கு, கடல் சார் வல்லுனர்களுக்கும், நிபுணர்களுக்கும் உலகளாவிய கப்பல் துறையில் சிறந்து விளங்க தேவையான திறன்களை வழங்கும். கடல் சார் தேசமாக இந்தியாவின் நிலையை வலுப்படுத்துவதற்கும், அடுத்த தலைமுறை திறமையான கடல் சார்ந்த கப்பல் பணியாளர்களை உருவாக்குவதற்கு இத்தகைய முயற்சிகள் மிக முக்கியமானதாகும்” என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, அமெட் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால், மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்.

