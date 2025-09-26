ETV Bharat / state

''இந்திய துறைமுகங்கள் சரக்குகள் கையாளுதலில் புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளன'' - மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால்!

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் தேசிய அளவில் முதலிடத்திலும், உலக அளவில் 10வது இடத்திலும் உள்ளது. 2047 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாறுவதை நோக்கி நகர்கிறது.

விழாவில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால்
விழாவில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 11:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய துறைமுகங்கள் கடந்த நிதி ஆண்டில் 8500 லட்சம் டன்களுக்கும் அதிகமான சரக்குகளை கையாண்டு புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளன என்று மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் தெரிவித்தார்.

சென்னை செம்மஞ்சேரியில் அமைந்துள்ள கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தின் 10 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 26) நடந்தது. இதில் மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மாணவ, மாணவியருக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். அப்போது தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா உடன் இருந்தார்.

விழாவில் மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் பேசியதாவது:

பட்டமளிப்பு விழா என்பது வெறும் விழா அல்ல. அது கனவுகள், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் உறுதிப்பாட்டின் கொண்டாட்டம். இன்று பட்டம் பெறும் 2198 பேரும் உங்கள் தேசத்திற்கு, மனிதகுலத்திற்கு, கடல்களுக்கு சேவை செய்யும் பொறுப்பை பெறுகிறீர்கள். இந்தியா ஒரு கடல்சார் நாடு 11,098 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான கடற்கரை, 12 பெரிய துறைமுகங்கள், 200 க்கும் மேற்பட்ட துறைமுகங்கள் மற்றும் வளமான உள்நாட்டு நீர்வழிகள் கொண்டது. நமது செழிப்பும், நமது பாதுகாப்பும் கடல்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய துறைமுகங்கள் கடந்த நிதி ஆண்டில் 8500 லட்சம் டன்களுக்கும் அதிகமான சரக்குகளை கையாண்டுள்ளன. உலகளாவிய சவால்கள் இருந்தபோதிலும் நிலையான வளர்ச்சியை இது காட்டுகின்றன. துறைமுக நவீனமயமாக்கல் முதல் கடலோர சமூக மேம்பாடு வரை 15.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியில் 800க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த திட்டங்கள் வாயிலாக லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்குவரத்தையும் புதுப்பித்துள்ளோம். கங்கை, பிரம்மபுத்திரா தேசிய நீர்வழிகள் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ளன. இது வெறும் பல்கலைக்கழகம் மட்டுமல்ல, கற்றலின் கலங்கரை விளக்கம். இந்தியாவின் கடல் பயணத்தை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்லும் கேப்டன்கள், நேவிகேட்டர்கள், பொறியாளர்கள், மேலாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களை தயார்படுத்தும் நிறுவனம் இது.

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் தேசிய அளவில் முதலிடத்திலும், உலக அளவில் 10வது இடத்திலும் உள்ளது. 2047 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாறுவதை நோக்கி நகர்கிறது. இதற்காக கடல்சார் துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்தியாவின் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வர்த்தகம் கடல் வழியாகவே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நீங்கள் உங்கள் பங்கை அர்ப்பணிப்புடன் ஆற்ற வேண்டும். இவ்வாறு மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் பேசினார்.

விழாவில் பேசிய அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா
விழாவில் பேசிய அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)

விழாவில் தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா பேசியதாவது:

வடமாநிலங்களில் நீர்வழித்தடங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. தென்மாநிலங்களில் ஓடும் பக்கிங்ஹாம் கெனால் நீர்வழித்தடம் பாரம்பரியம் கொண்டது. ஆந்திரா மாநிலம், காக்கிநாடாவில் தொடங்கி மரக்காணம் வரை 796 கி.மீ தூரம் பயணிக்கிறது. அதனை சீரமைக்க போக்குவரத்து இயக்கும் திட்டத்தை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் டி.ஆர்.பாலு கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் கொண்டு வந்தார்.

இதையும் படிங்க: திமுகவை பாடாய்படுத்தும் முன்னாள், இன்னாள் சபாநாயகர்கள் மோதல்.. உச்சக்கட்ட பரபரப்பில் நெல்லை மாவட்ட அரசியல்!

ஆனால் அத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. எனவே அத்திட்டத்தை மத்திய அமைச்சர் செயல்படுத்தி கடந்த 1950 ஆண்டு பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் எப்படி போக்குவரத்துடன் விளங்கியதோ? அதே போல மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இவ்வாறு அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா பேசினார். இந்த ஆண்டு 2,198 மாணவ, மாணவிகள் பட்டம் பெற்றனர். இதில் 4 பேர் முனைவர் பட்டமும், ஆராய்ச்சி வாயிலாக ஒரு முதுகலை பட்டமும் வழங்கப்பட்டது. இவர்களில் 171 பெண்கள் பட்டம் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN PORTS HAVE REACHED NEW PEAKNEW PEAK IN CARGO HANDLINGசரக்கு கையாளுதலில் புதிய உச்சம்மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால்SARBANANDA SONOWAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.