ஹெலிகாப்டரில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைய மத்திய அமைச்சருக்கு அனுமதி மறுப்பு - என்ன காரணம்?

பாதுகாப்பு நலன் கருதி மாலை 6 மணிக்கு மேல் ஹெலிகாப்டர்கள் வானில் பறப்பதற்கு விமான போக்குவரத்துத் துறை அனுமதி அளிப்பதில்லை.

மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி (கோப்புப்படம்)
மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி (கோப்புப்படம்) (PTI)
Published : October 14, 2025 at 7:33 AM IST

சென்னை: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரிக்கு தனி ஹெலிகாப்டரில் மறைமலை நகரில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வருவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது ஏன் என்பத குறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நேற்று மதியம் புதுச்சேரியில் இருந்து தனி விமானத்தில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தார்.

இதையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து தனி ஹெலிகாப்டரில் மறைமலை நகரில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் இறங்கி அங்கிருந்து பிரபல தனியார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டார்.

பட்டமளிப்பு விழாவை முடித்துக் கொண்டு அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அங்கிருந்து மீண்டும் மறைமலைநகரில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலை வளாகத்துக்குச் சென்று தனி ஹெலிகாப்டரில் சென்னை விமான நிலையம் செல்ல திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. விமான நிலையத்தில் இருந்து மாலை 5 மணிக்கு மேல் தனி விமானத்தில் நாக்பூர் செல்லவும் அவர் திட்டமிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: ''நடுவானில் விமானத்தின் கண்ணாடியில் விரிசல்'' - பீதியில் உறைந்த தூத்துக்குடி- சென்னை பயணிகள்!

ஆனால் தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா முடிவதற்கு தாமதம் ஆகிவிட்டதாக தெரிகிறது. அதாவது மாலை 6 மணிக்கு மேல் ஆகிவிட்டதால் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தனியார் தொழிற்சாலையில் இருந்து தனி ஹெலிகாப்டரில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைய அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை.

இதையடுத்து அவர் பொத்தேரியில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து கார் மூலமாக புறப்பட்டு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அங்கிருந்து இரவு 7 மணி அளவில் தனி விமானத்தில் நாக்பூருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "பாதுகாப்பு நலன் கருதி மாலை 6 மணிக்கு மேல் ஹெலிகாப்டர்கள் வானில் பறப்பதற்கு விமான போக்குவரத்துத் துறை, விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் அனுமதி அளிப்பது கிடையாது. அந்த அடிப்படையில் தான் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியின் ஹெலிகாப்டர் பயணத்திற்கும் சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் அனுமதி மறுத்துள்ளனர். பாதுகாப்பு நலன் கருதியும், சிவில் விமான போக்குவரத்து துறையின் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றியும் தான் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது" என்று தெரிவித்தனர்.

