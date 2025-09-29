வேறு எங்குமே இது போன்ற சம்பவம் நிகழ கூடாது! கரூரில் நிர்மலா சீதாராமன் வேதனை!
கரூரில் தவெக பரப்புரை நடந்த இடத்தை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பார்வையிட்டார்.
கரூர்: தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல வேறு எங்குமே கரூரில் நிகழ்ந்த சம்பவம் போன்று நடைபெற கூடாது என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
கடந்த சனிக்கிழமை (செப்.27) தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் காயமடைந்தனர். அதில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனையடுத்து அரசியல் தலைவர்கள் பலர் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிடுவதுடன், பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், இணையமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு நேரில் வந்து பார்வையிட்டதுடன், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் ஆகியோரிடம் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குச் சென்று சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர்.
மேலும் எமூர் புதூர், ஆண்டாங்கோயில் புதூர் ஆகிய பகுதிகளுக்குச் சென்று கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அதன் பின்னர், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “கரூர் தவெக கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவம் அதிர்ச்சி அளிக்கக் கூடியதாக அமைந்தது. அங்கு உயிரிழப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது குறித்து இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிந்தவுடன், உடனடியாக நிவாரணத் தொகை தலா ரூபாய் 2 லட்சம் வழங்க உத்தரவிட்டார்.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு (Direct Benefit Transfer - DBT) ஒன்றிய அரசு நேரடியாக பணம் செலுத்த உள்ளது. இதற்காக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் இன்று இரவுக்குள் உயிரிழந்தவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன.
நமது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களை அழைத்து, கரூருக்குச் சென்று அங்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறுமாறு வலியுறுத்தினர். அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலின்பேரில் இன்று கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தோம். சம்பவத்தின் போது அங்கு நடந்த தள்ளுமுள்ளு குறித்து அவர்கள் கூறிய விஷயங்களை வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாது” என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.