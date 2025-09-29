ETV Bharat / state

வேறு எங்குமே இது போன்ற சம்பவம் நிகழ கூடாது! கரூரில் நிர்மலா சீதாராமன் வேதனை!

கரூரில் தவெக பரப்புரை நடந்த இடத்தை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பார்வையிட்டார்.

மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 5:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல வேறு எங்குமே கரூரில் நிகழ்ந்த சம்பவம் போன்று நடைபெற கூடாது என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

கடந்த சனிக்கிழமை (செப்.27) தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் காயமடைந்தனர். அதில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனையடுத்து அரசியல் தலைவர்கள் பலர் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிடுவதுடன், பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், இணையமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு நேரில் வந்து பார்வையிட்டதுடன், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் ஆகியோரிடம் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குச் சென்று சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர்.

மேலும் எமூர் புதூர், ஆண்டாங்கோயில் புதூர் ஆகிய பகுதிகளுக்குச் சென்று கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அதன் பின்னர், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

இதையும் படிங்க: 41 பேர் பலியான துயரம்... கரூர் வருகிறது பாஜக கூட்டணி எம்பிக்கள் குழு!

அப்போது பேசிய அவர், “கரூர் தவெக கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவம் அதிர்ச்சி அளிக்கக் கூடியதாக அமைந்தது. அங்கு உயிரிழப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது குறித்து இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிந்தவுடன், உடனடியாக நிவாரணத் தொகை தலா ரூபாய் 2 லட்சம் வழங்க உத்தரவிட்டார்.

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு (Direct Benefit Transfer - DBT) ஒன்றிய அரசு நேரடியாக பணம் செலுத்த உள்ளது. இதற்காக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் இன்று இரவுக்குள் உயிரிழந்தவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன.

நமது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களை அழைத்து, கரூருக்குச் சென்று அங்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறுமாறு வலியுறுத்தினர். அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலின்பேரில் இன்று கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தோம். சம்பவத்தின் போது அங்கு நடந்த தள்ளுமுள்ளு குறித்து அவர்கள் கூறிய விஷயங்களை வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாது” என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK CAMPAIGN STAMPEDENIRMALA SITHARAMANதவெக பரப்புரைநிர்மலா சீதாராமன்NIRMALA SITHARAMAN KARUR VISIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.