41 பேரின் உயிரை குடித்த சோகம்: கரூர் வந்த மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்!
கரூருக்கு வந்த மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், செய்தியாளர்களை சந்திப்பதை தவிர்த்துவிட்டு சென்றார்.
Published : September 29, 2025 at 5:10 PM IST
கரூர்: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையும், சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களையும் சந்தித்து மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆறுதல் கூறினார்.
கரூரில் விஜய் பிரச்சாரத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகம் ழுழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் 100-க்கும் மேற்பட்டோரை, மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். தொடர்ந்து, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையும் அவர் சந்தித்து இரங்கல் தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள், மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்திக்க காத்திருந்த நிலையில் அவர்களை சந்திக்காமல் அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டு சென்றார்.
Smt @nsitharaman visited the site of the tragic stampede in Karur, Tamil Nadu, where she interacted with people and officials.— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 29, 2025
The Hon'ble Finance Minister was accompanied by Shri @DrLMurugan, Hon’ble Minister of State for Information & Broadcasting and Parliamentary Affairs,… pic.twitter.com/om4YupEqFz
முன்னதாக, இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர். அவரை தொடர்ந்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கரூரில் கூடி சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.மேலும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, நாதக ஒருகிணைப்பாளர் சீமான், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜய்காந்த் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கரூருக்கு வருகை தந்து, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர். அதேபோல் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களையும் சந்தித்து பேசினர்.
கரூரை உலுக்கிய சம்பவம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அனைத்து கட்சிகளும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், நேற்று முன்தினம் தவெக தலைவர் விஜய், கரூரில் பிற்பகல் 12 மணிக்கு பரப்புரை மேற்கொள்ள காவல்துறை அனுமதி வழங்கி இருந்தது. ஆனால், நாமக்கல்லில் காலையில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட அவர், இரவு 7.40 மணியளவில்தான் கரூரில் உள்ள வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியை சென்றடைந்தார்.
அப்போது திடீர் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது. அதில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் அனைவரின் உடல்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவர்களில் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 28 பேர், ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தலா 2 பேர், சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 50 பேரும், கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் 61 பேரும் என மொத்தம் 111 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.