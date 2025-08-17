ETV Bharat / state

"பாஜகவில் இணைய போகும் திமுகவின் பெரிய தலைவர்கள்" - அரசியல் களத்தை பற்ற வைத்த எல்.முருகன்! - L MURUGAN SAID DMK LEADER JOIN BJP

பட்டியலின மக்களுக்கு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மிகப்பெரிய துரோகத்தை இழைத்துள்ளதாக மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

எல்.முருகன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
எல்.முருகன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read

சென்னை: திமுகவில் உள்ள மிகப்பெரிய தலைவர்கள் பாஜகவில் இணையப் போவதாகவும், அதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகவும் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கோயம்பேட்டில் மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

பட்டியலின மக்களுக்கு துரோகம்

அப்போது பேசிய அவர், “தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், ஊதிய உயர்வு வேண்டும் என போராடி வருகிறார்கள். இந்த விவகாரத்தில் திருமாவளவன் மாறி மாறி பேசுவது, அவர் நிலையாக இல்லை என்பதை காட்டுகிறது. அதேபோல, பட்டியலின மக்களுக்கு திருமாவளவன் மிகப்பெரிய துரோகத்தை செய்து வருகிறார். பட்டியலின மக்கள் மீது திருமாவளவனுக்கு சிறிதளவும் அக்கறை இல்லை. அவரை பொருத்தவரை கூட்டணியில் ஒட்டிக்கொள்ள வேண்டும்.. கேள்வி கேட்டால் கூட்டணியிலிருந்து விலக நேரிடும் என பயப்படுவது போல் தோன்றுகிறது," என்று எல்.முருகன் விமர்சித்தார்.

அமைச்சர் எல்.முருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சு.வெங்கடேசன் தவறான குற்றச்சாட்டு

மேலும் பேசிய அவர், "தெற்கு ரயில்வே-க்கு பொதுமக்களிடம் இருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் வருகின்றன. அதனடிப்படையில்ஸ தமிழகத்தில் கூடுதலாக 38 ரயில் நிலையங்களில் ரயில்கள் நின்று செல்ல மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். எனவே, எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் உள்ளூர் ரயில்கள் வேறு வேறு நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த நிதியாண்டில் ரயில் திட்டங்களுக்கு மட்டும், ரூ.6,626 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது ரூ.871 கோடி மட்டுமே நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

தெற்கு ரயில்வே இளநிலைப் பொறியாளர் பதவி உயர்வு தேர்வில், மாநில மொழி உள்ளிட்ட 3 மொழிகளில் கேள்வித்தாள் தரப்பட வேண்டுமென்பது விதி. ஆனால், தமிழ் கேள்வித்தாள் இல்லாமல் தேர்வு நடைபெற்றுள்ளது என்று மதுரை எம்.பி., சு.வெங்கடேசன் குற்றச்சாட்டி உள்ளது தவறானது," என்றார்.

அமித்ஷா வருகை

"மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி தமிழ்நாடு வருகிறார். பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில், 5 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் பூத் கமிட்டி மாநாடு திருநெல்வேலியில் நடைபெறுகிறது. முதல் மாநாடு என்பதால், அமித் ஷா இதில் கலந்து கொள்கிறார்," என்றார்.

பாஜகவில் இணையும் மூத்த திமுக தலைவர்கள்

"அதிமுகவிலிருந்து மைத்ரேயன், அன்வர் ராஜா உள்ளிட்டோர் திமுகவில் இணைந்திருப்பதால் கூட்டணிக்கு ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் எங்கள் கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. திமுகவின் கூட்டணி படுதோல்வி அடையப் போகிறது. தேர்தல் நேரங்களில், பல்வேறு காரணங்களால் ஒரு கட்சியிலிருந்து மற்றொரு கட்சிக்கு மாறுவது என்பது சகஜம் தான்.. ஏன் திமுகவில் இருந்து கூட முக்கியமான நபர்கள் வெளியேறியுள்ளனர்.

அந்த வகையில், திமுகவில் உள்ள மிகப்பெரிய தலைவர்கள் பாஜகவில் இணைய உள்ளனர். அதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. யார் என்று கூறமுடியாது.. நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள்,” என்று எல்.முருகன் கூறினார்.

