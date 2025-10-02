கரூர் விவகாரத்தில் அரசியல் பேச விரும்பவில்லை: எல்.முருகன் பேச்சு!
கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய குழுவுக்கும், தனக்கும் எவ்வித சம்மந்தமும் இல்லை என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கூறியுள்ளார்.
சென்னை: கரூர் விவகாரத்தில் தற்போது எந்த அரசியலும் பேச விரும்பவில்லை என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
மகாத்மா காந்தியின் 156வது பிறந்த நாள் விழா நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு, மத்திய தகவல் ஒளிபரப்புத்துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை இணையமைச்சர் எல்.முருகன், சென்னை அண்ணா சாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள காதி பவன் சென்று, சுதேசி பொருட்களை வாங்கி தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவித்தார்.
முன்னதாக மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “மகாத்மா காந்தி காதி பொருட்களை பயன்படுத்த மக்களை அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். அவரது வழியில் பிரதமர் மோடி ஒவ்வொரு வருடமும் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளன்று காதி பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகிறார்.
அதற்கேற்றாற்போல் காதி பொருட்களின் விற்பனையானது அதிகரித்து வருகிறது. உள்ளூர் நெசவாளர்களை, கைவினைக் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் காதி பொருட்களை வாங்க வந்துள்ளேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கம் குறித்து பேசிய அவர், “1925 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கம் இன்று நூற்றாண்டை கடந்து சாதனை புரிந்திருக்கிறது. சமூக நீதியை போற்றுதல், மலைவாழ் மக்கள் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துதல் என அனைத்து வகைகளிலும் இந்த அமைப்பினர் தங்களுடைய பங்களிப்பை சிறப்பாக கொடுத்து வருகின்றனர். ‘வளர்ச்சியடைந்த பாரதம்’ என்ற இலக்கை அடைய ஆர்.எஸ்.எஸ் தங்களுடைய சிறந்த பங்களிப்பை கொடுத்து வருகிறது” என்றார்.
இந்த இயக்கம் மத ரீதியாக செயல்படுகிறது என்ற முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த எல்.முருகன், “ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய பல்வேறு சாதனைகளையும் அதன் கொள்கைகள் அடங்கிய புத்தகத்தையும் முதலமைச்சருக்கு அளிக்கிறேன். அவர் படித்துப் பார்த்துவிட்டு கூறட்டும்” என காட்டமாக தெரிவித்தார்.
கரூர் விவகாரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய்யை பாஜக தான் இயக்குகிறது என்ற விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறிய கருத்துக்கு, தற்போது கரூர் விவகாரம் குறித்து அரசியல் பேச விரும்பவில்லை என பதிலளித்தார்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் அமைக்கப்பட்ட குழு ஆய்வு குறித்து கேட்டதற்கு, “அந்த அறிக்கைக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. பாதிப்பு ஏற்பட்டவுடன் மக்களை சந்திக்க வேண்டுமென மத்தியில் நிர்மலா சீதாராமனையும் என்னையும் பிரதமர் அனுப்பி வைத்தார். நாங்கள் மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறிவிட்டு சென்றோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திருவண்ணாமலையில் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த பெண் காவல்துறையினரால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருப்பது தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பின்மையை காட்டுகிறது. காவல்துறையே இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. அவர்கள் மீது சட்டரீதியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். திருவண்ணாமலையில் அதிக மக்கள் வழிபாட்டுக்கு வருவதால் அங்கு பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டும்” என்றார்.