இயற்கை வாழ்வியலோடு... ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் பண்ணை வீட்டில் ஆட்டோ ஓட்டி மகிழ்ந்த மத்திய அமைச்சர்!
ஜோஹோ நிறுவனம் குறித்தும், அதன் செயல்பாடுகள் குறித்தும் அறிந்து கொள்வதற்காகவே மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 20, 2025 at 6:53 PM IST
தென்காசி: கடையம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஜோஹோ நிறுவனத்தின் தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் பண்ணை வீட்டில் தங்கிய மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவருடைய ஆட்டோவை ஓட்டி மகிழ்ந்தார்.
இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக தமிழகத்திற்கு வருகை தந்துள்ள மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், நெல்லை மாவட்டம் தருவையில் இயங்கி வரும் பிரபல ஐடி நிறுவனமான ஜோஹோவை பார்வையிட்டதோடு, அங்கு பணியாற்றுகிற இளைஞர்களிடம் கலந்துரையாடினார்.
அங்கிருந்து தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் பண்ணை வீட்டிற்குச் சென்று அங்கு இரவு தங்கிய தர்மேந்திர பிரதான், காலையில் இயற்கையை ரசித்தபடி அந்த பகுதியில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார். மேலும் அங்கு ஸ்ரீதர் வேம்பு பயணத்திற்கு பயன்படுத்தி வரும் மின்சார ஆட்டோவை ஓட்டி மகிழ்ந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து கடையத்தில் உள்ள பாரதியார் மற்றும் அவரது மனைவி செல்லம்மாள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் அதே பகுதியில் ஸ்ரீதர் வேம்பு நடத்தி வரும் கற்றல் கல்வி மைய மாணவர்களுடன் உரையாடி விட்டு, மத்தளம்பாறையில் உள்ள ஜோஹோ நிறுவனத்தையும் பார்வையிட்டார்.
வெளிநாட்டில் ஐடி நிறுவனம் நடத்தி வந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு, தென்மாவட்டத்தில் உள்ள படித்த இளைஞர்களின் திறமையை வெளிக்கொண்டு வரவும், அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் விதமாகவும் தென்காசி மாவட்டம் மத்தளம்பாறை கிராமத்தில் முதன்முதலாக ஐடி நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். அதனையடுத்து, நெல்லை மாவட்டம் தருவையிலும் தனது நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்திய ஸ்ரீதர் வேம்பு, மிகவும் எளிமையாகவும் மண்வாசனையோடும் வாழ்ந்து வருகிறார்.
குறிப்பாக, எப்போதும் வேட்டி சட்டையுடன் வலம் வருவது, அன்றாடம் சைக்கிளில் செல்வது, ஆட்டோ ஓட்டுவது என கிராமப்புற வாழ்க்கையை விரும்பி வாழ்ந்து வரும் ஸ்ரீதர் வேம்பு பலருக்கும் ரோல் மாடலாக திகழ்ந்து வருகிறார்.
இவருடைய எளிமை மற்றும் பாரம்பரியத்தால் ஈர்க்கப்படும் பல பிரபலங்கள் அவருடைய வீட்டிற்கும், நிறுவனத்திற்கும் சென்று பார்வையிடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். அந்த வகையில், கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் விதமாக செயல்பட்டு வரும் ஜோஹோ நிறுவனம் குறித்தும், அதன் செயல்பாடுகள் குறித்தும் அறிந்து கொள்வதற்காகவே தென் மாவட்டத்திற்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது.