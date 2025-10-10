மருந்து நிறுவனங்களில் 6 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யவில்லை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் குற்றச்சாட்டு!
2016 முதல் 2021ம் ஆண்டு வரையில் மருந்து நிறுவனங்கள் தணிக்கை செய்யப்படவில்லை என்ற தணிக்கைத் துறையின் அறிக்கைக்கு பதில் கூற வேண்டியது எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறினார்.
Published : October 10, 2025 at 5:20 PM IST
சென்னை: மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வே செய்யவில்லை என்று தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் தேசிய தன்னார்வ ரத்ததான நாளை முன்னிட்டு ரத்ததானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டு ரத்ததானம் வழங்கியவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் விருதுகளை வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஒரு சம்பவம் எங்கு நடைபெற்றதோ அந்த மாநில போலீசார் தான் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். அதன் அடிப்படையில் மத்தியப் பிரதேச மாநில காவல் துறையினர் தமிழ்நாடு வந்து இருமல் மருந்து விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்தார்கள். அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை போதிய ஒத்துழைப்பு அளித்தது.
கடந்த 1 ஆம் தேதி இருமல் மருந்து குடித்த குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தை தொடர்ந்து மத்தியப் பிரதேச அரசு இது குறித்து தமிழகத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து மருந்து சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு நச்சுத்தன்மை மற்றும் கலப்பு இருப்பது சோதனை செய்யப்பட்டு கண்டறிந்து மத்தியப் பிரதேச அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, புதுச்சேரி மற்றும் கர்நாடக அரசுகளுக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் மத்திய அரசும், மத்தியப்பிரதேசமும் இந்த மருந்தில் தவறு இல்லை என விட்டுவிட்டார்கள். ஆனால் நாம் தான் இதை உறுதி செய்து 3 ஆம் தேதியில் இருந்து இந்த மருந்து உற்பத்திக்கு தடை விதித்தோம். நிறுவனத்தை மூடுவதற்கான உத்தரவும் கொடுத்து விட்டோம்.
இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு எடுத்த உரிய நடவடிக்கை காரணமாக பல மாநிலங்களில் ஏற்பட இருந்த பெரும் உயிரிழப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டு உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 கோடி முதல் ரூ.15000 கோடி வரை மருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. ஏறத்தாழ 100 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இதை அரசியலாக்கி பொதுவெளியில் விவாதிப்பது நாகரீகமாக இருக்காது என்பதை எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
மத்திய அரசின் அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை இந்தியா முழுவதும் உள்ள இது போன்ற நிறுவனங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக ஆய்வு மேற்கொள்ளவில்லை. இது குறித்து குற்றச்சாட்டை எங்கு சென்று கூறுவது? தமிழ்நாடு அரசு ஒத்துழைப்பு அளித்த காரணத்தால் தான் உயிரிழப்பு தடுக்கப்பட்டு உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலத்தில் இருந்து தகவல் வந்தது. தகவல் வந்தவுடன் மருத்துவத் துறை செயலாளர் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்களை அனுப்பி பரிசோதனை செய்து உடனடி நடவடிக்கை எடுத்தார். தடை விதித்தது மட்டுமல்ல. மத்தியப் பிரதேசத்திற்கு மருந்தில் கலப்படம் உள்ளது என்ற தகவல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மத்திய அரசிற்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மத்தியப் பிரதேச அரசும், மத்திய அரசும் இந்த மருந்தினை ஆய்வு செய்து மருந்தின் மீது தவறில்லை என்று கூறினர்.
ஆய்வு செய்யாத மூத்த மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்களை சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளோம். மேலும் அவர்கள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சட்டப்படியாக விதிமுறைகளின் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், அனைத்து மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களையும் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறியுள்ளோம்.
தமிழ்நாட்டில் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் இனி வரும் காலங்களில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்வார்கள். மருந்து கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் தான் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஆய்விற்கு அனுப்பாத ஆணையர் மீதும் நோட்டீஸ் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்று தெரிவித்தார்.